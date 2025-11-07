【SALONIA】新作「スムースシャインマルチケアブラシ」で叶えるツヤ髪習慣♡

ミニマル美容家電ブランド「SALONIA（サロニア）」から、待望の新作「スムースシャインマルチケアブラシ」が登場します。近年、ヘアブラシは“髪をとかす道具”から“頭皮と髪を整える美容ツール”へと進化。そんな時代のニーズに応えるように開発されたこのブラシは、「洗う・整える・仕上げる」を1本で叶える多機能アイテム。忙しい朝も、リラックスタイムも、美髪ケアをもっと手軽にしてくれる一本です♡

頭皮にも髪にもやさしくフィット

「スムースシャインマルチケアブラシ」は、人間工学に基づいた独自設計で、どんな角度からでも頭皮にフィット。

長短2段構造の高密度ピンが、毛穴汚れを落としながら髪の絡まりをスムーズに整えます。先端には真球に近いボール加工が施されており、頭皮を優しく刺激しながらクレンジング。

さらに、手櫛に比べてトリートメントの塗布カバー率がアップし、うるおいとツヤのある髪に導きます。価格は4,950円（税込）。カラーはグレーとピンクの2色展開です。

インバスもアウトバスもOK！日常ケアをもっと自由に

このブラシの魅力は、1本でマルチに使えること。シャンプー中の頭皮洗浄から、トリートメントのなじませ、ドライ後のスタイリングまで、インバス・アウトバス兼用で活躍します。

使用後は自立して水切りができる設計で、衛生的かつコンパクトに収納可能。余計な付属品がいらないのも嬉しいポイント。

発売日は2025年11月21日（金）から公式オンラインストアやECサイトにて先行販売、25日（火）より全国の家電量販店やドン・キホーテで順次販売されます。

“ブラッシングするだけ”で、美髪習慣を♡

毎日のブラッシングを“美容時間”に変えてくれる「SALONIA スムースシャインマルチケアブラシ」。頭皮と髪を同時にケアできるこの1本は、忙しい大人女性にぴったりの新習慣。

シンプルで美しいデザインも魅力で、バスルームに置くだけで気分が上がります。

ドライヤーやヘアアイロンで人気のスムースシャインシリーズと合わせて使えば、髪のツヤ感がさらにアップ♡手軽にサロン級の仕上がりを叶えてみては？