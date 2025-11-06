»³²¼Ã£Ïº¤Î¥¸¥ã¥±¤â¡ª ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚ±Ñ¿Í¤Î²áµîºÇÂçÅ¸
1980Ç¯Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿»³²¼Ã£Ïº¤ÎLP¡ØFOR YOU¡Ù¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥é¥¸¥ª»¨»ï¡ØFM STATION¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ²Ê½ñ¡ØNEW HORIZON¡Ù¤ÎÉ½»æ¡Ä¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¿§ºÌ¤ÇÉ÷¤È¸÷¤òÉÁ¤¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚ±Ñ¿Í¡Ê¤¨¤¤¤¸¤ó¡Ë¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤È¥¯¥ê¥¢¤Ê¹½¿Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ä¥Ó¡¼¥Á¥µ¥¤¥É¤Ê¤É1980Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÈÉ÷¤È¸÷¤¬¶î¤±È´¤±¤ë¡Ç80Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¸«¤ë¿Í¤ËÆ´ØÝ¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤»¤¿¡£
¡Ç80Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿ºî²È¤Î²áµîºÇÂçÅ¸
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£5¾ÏÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ç80Ç¯Âå¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¸¶²è¡¢ÈÇ²è¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÌó300ÅÀ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ë¶¶¤òÂêºà¤È¤¹¤ë2ÅÀ¤Î¿·ºî¡£¸ø²ñÆ²Á°¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡Ô½ª¤ï¤ê¤Ê¤Æü¡¹¡Õ¤È¡¢¼êÅû²Ö²Ð¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÔÁÐ±ê¤ÎÊË¤¾ë¡Õ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎëÌÚ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¿§ºÌ¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¡£½¼¼Â¤·¤¿ÎëÌÚ¤ÎºîÉÊ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¡£
InformationÉ÷¤È¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¡¡ÎëÌÚ±Ñ¿Í¤ÎÀ¤³¦Å¸
Ë¶¶»ÔÈþ½ÑÇîÊª´Û¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ôº£¶¶Ä®3-1¡¡Ë¶¶¸ø±àÆâ¡¡³«ºÅÃæ¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡9»þ¡Á17»þ¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë¡¡·îÍË¡Ê11/24¤Ï³«´Û¡Ë¡¢11/25µÙ¡¡°ìÈÌ1200±ß¤Û¤«¡¡TEL. 0532-51-2882
¼èºà¡¢Ê¸¡¦»³ÅÄµ®Èþ»Ò
anan 2470¹æ¡Ê2025Ç¯11·î5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê