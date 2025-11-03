カラコン初心者にもおすすめ！TeAmo 1MONTHの新色で透明感ちゅるん♡

人気カラコンブランド「TeAmo 1MONTH」から、“ちゅるん盛れ”を叶える新色3色が10月30日に発売されました。くっきりまんまるフチと繊細なグラデーションドットで、思わず見つめたくなるうるツヤ瞳に♡新色は「ブラウン」「ベージュ」「グレージュ」の3色展開。どれも瞳に自然に溶け込むくすみカラーで、甘さも透明感も欲張れる仕上がりです。まとめ買いもお得なTeAmo公式通販でチェックして♪

くっきりフチで“無敵ちゅるん瞳”を実現♡

Coco Brown

Coco Beige

Coco Greige

TeAmo 1MONTHの新作は、これまでになかった「くっきりまんまるフチ」デザインがポイント。細やかなグラデーションドットと相まって、瞳を大きく見せつつも自然な印象に仕上げます。

カラーは「Coco Brown」「Coco Beige」「Coco Greige」の3色。Coco Brown（税込1,650円）…じゅわっと甘めのブラウンでデイリー使いに◎

Coco Beige（税込1,650円）…ふんわり柔らかな抜け感ベージュ。Coco Greige（税込1,650円）…クールで大人可愛いグレージュです。

どの色も、さりげなく“あざと可愛い”印象を叶えてくれます♡

まとめ買いでお得に♡豊富な度数展開も嬉しい

TeAmo 1MONTHは1箱1枚入り×2での販売だから、両目の度数が違う方にもぴったり。さらに、2セットまとめ買いなら2,340円（税込2,574円）とお得に購入可能です♪

DIA14.5mm／BC8.6mm／含水率38％で、度なし（±0.00）から-10.00まで幅広く対応。マンスリータイプだから、コスパも使い心地も◎。

瞳に自然に馴染むデザインで、オンオフ問わず毎日使いたくなるレンズです。

TeAmoの“ちゅるん”新色で理想の透明感を♡

TeAmo 1MONTHの新色は、“無敵まんまるちゅるん”の秘密がつまった注目作。トレンドのくすみカラーとナチュラルなフチで、どんなメイクにも寄り添う万能アイテムです。

価格は1セット税込1,650円。まとめ買いでさらにお得に手に入ります。10月30日発売の新色で、あなたの瞳にもほんの少しの魔法をかけてみてください。

TeAmo公式通販サイトで詳細をチェック♡