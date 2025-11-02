ワンタッチ開閉の革命！【トラベリスト】のフロントオープンスーツケースが旅をもっと便利に。Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
機能性もデザインも妥協しない！【トラベリスト】のスーツケースで快適な旅支度を。Amazonで販売中！
世界最速1秒アクセス。ワンタッチでトップオープンが開く。今までのスーツケースより断然ラクに。移動中に便利な折りたたみ式ボトルホルダーやスマホスタンド、ちょっとした荷物を掛けられるフックも3か所も搭載。車輪はストッパー付きの日乃本社製Lisof®（ライソフ）SILENT RUNを使用。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ワンタッチでトップオープンが開く設計により、狭い場所でもスムーズに荷物を取り出せる利便性を実現している。
静音性と耐久性を備えた特許出願中のキャスターを搭載し、ストレスフリーな移動をサポートしてくれる。
折りたたみ式のドリンクホルダーやフック、スマホスタンドまで備えた高機能設計で快適な旅を支える仕様になっている。
機内持ち込み可能なSサイズながら拡張式で容量も十分。3〜4泊の旅行に対応できる収納力を確保している。
