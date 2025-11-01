「막콘（マッコン）」の意味は？できるなら来てほしくない日…！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「막콘（マッコン）」の意味知ってる？

「막콘（マッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、なにかが終わってしまう日のことです。

いったい、「막콘（マッコン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ツアーの最終日」でした！

「막콘（マッコン）」とは、「最後」という意味の「마지막（マジマク）」と「コンサート」という意味の「콘서트（コンソトゥ）」を組みあわせた言葉です。

「막콘（マッコン）」は寂しさもありますが、最終日ならではの演出が期待できる特別な日。

日本語では、「オーラス（オールラスト）」と言われることもありますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

