「막콘（マッコン）」の意味は？できるなら来てほしくない日…！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「막콘（マッコン）」の意味知ってる？
「막콘（マッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、なにかが終わってしまう日のことです。
いったい、「막콘（マッコン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ツアーの最終日」でした！
「막콘（マッコン）」とは、「最後」という意味の「마지막（マジマク）」と「コンサート」という意味の「콘서트（コンソトゥ）」を組みあわせた言葉です。
「막콘（マッコン）」は寂しさもありますが、最終日ならではの演出が期待できる特別な日。
日本語では、「オーラス（オールラスト）」と言われることもありますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
