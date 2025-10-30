¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¡ÚTHE JET BOY BANGERZ¡Û¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª ¥¾¥ó¥Ó¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê♡
2025Ç¯5·î¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¡½¡½THE JET BOY BANGERZ¡ÊTJBB¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆRay WEB¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª11·î19Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëEP¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó ¥É¥é¥ÞLÏÈ¡ØDARK13 ÍÙ¤ë¥¾¥ó¥Ó³Ø¹»¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ä»£±ÆÈëÏÃ¡¢¡È¤â¤·¤â¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡©¡É¤ÎÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¥È¡¼¥¯¤Þ¤Ç¡¢10¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÃÆ¤±¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡£·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿TJBB¤Î¡Èº£¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹♡
EP¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡õ¡È¤â¤·¤â¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡©¡É¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
11·î19Æü¤ËEP¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëTHE JET BOY BANGERZ¡ÊTJBB¡Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó ¥É¥é¥ÞLÏÈ¡ØDARK13 ÍÙ¤ë¥¾¥ó¥Ó³Ø¹»¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡È¥¾¥ó¥Ó¡É¤ËÊ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤â¡ª
10¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡¢ÂçÀ¹¾å¤¬¤ê¤Î¡È¤â¤·¤â¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤é¡ª¡©¡É¥È¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡À¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤ÎMV¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
Question ¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
YUHI¡Ö¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ÓÁ°¤Î¡ØWelcome to the chaos world!¡Ù¤È¡Ølet¡Çs dance!
Dance! Dance!¡Ù¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢10¿Í¤Ç°ìµ¤¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£10¿Í¤À¤È·ë¹½¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×
TAKI¡ÖYouTube¤Ë¤â¤½¤Î¤È¤¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡À¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡¿
SHOW¡Ö¥µ¥Ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡È¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¤¤¤¤Í¡É¤È°Æ¤ò½Ð¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤ËËÍ¤ÈTAKI¤Çºî¤ê¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¸å¤ÏYUHI¤¬Áí¹ç´ÆÆÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
YUHI¡Ö°ì±þ¡Ä¡×
SHOW¡ÖOK¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
TAKUMI¡Ö¥á¥¤¥ó¤ÏSHOW¤¯¤ó¤ÈTAKI¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë´Æ½¤Åª¤Ê´¶¤¸¤ÇYUHI¤¯¤ó¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
YUHI¡Ö´Æ½¤¤Ã¤ÆÄø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
SHOW¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤Ç¤â¿ô²ó¸«¤ì¤Ð³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥À¥ó¥¹ÎÏ¤â¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÊÌ¾¤¬¡ØLet¡Çs Dance¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¥À¥ó¥¹¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¸åÈ¾¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ê¤Ë¤â¹Í¤¨¤º¥À¥ó¥¹¤·¤è¤¦¤¼¡¢Èô¤ÓÄ·¤Í¤è¤¦¤¼¤È¤¤¤¦¹½À®¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥À¥ó¥µ¡¼ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡È¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÍÙ¤ì¤½¤¦¡É¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢YUHI¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
YUHI¡Ö¥³¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Question ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
°ìÆ±¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
>>¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
SHOW¡Ö¤³¤³¡ÊNOSUKE¤ÈTAKI¡Ë¤Ï¤â¤¦¡¢ÍÌ¾¤Ê¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¡Ä¡×
NOSUKE¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦¡ÄËÜÅö¤ËËÁÆ¬¤À¤±¡Ä¡×
AERON¡Ö¤É¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤è¤ê¤âÀè¤Ë°ì¸ÀÌÜ¤òÈ¯¤·¤¿ÃË¡Ê¾Ð¡Ë¡×
AOI¡ÖTAKI¤¯¤ó¤âÎÙ¤Ç¡×
TAKI¡ÖÂè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
NOSUKE¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊý¤Î¸µ¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯·ù¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
SHOW¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡×
NOSUKE¡ÖËÍ¤¬¥Ð¥ó¥É¤ò¼¤á¤µ¤»¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊý¤Ïº´Æ£·ò¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
Question ¥¾¥ó¥Ó¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÌòÊÁ¤Ç¶ìÀï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
KOTA¡ÖËÍ¤Ï¿©¤¤¤·¤óË·¤Ê¥¾¥ó¥Ó¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¥Æ¥¤¥¯¤«»£¤ë¤Î¤Ç¡¢´³¤·°ò¤òÈ¾Ê¬¤Þ¤Ç¤«¤¸¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Þ¤¿¤«¤¸¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
°ìÆ±¡Ö¤½¤³¡ª¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
KOTA¡Ö¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡ª¥¥ã¥é¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Question ¥¾¥ó¥ÓÌò¤¬1ÈÖ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
°ìÆ±¡ÖTAKUMI¤Ç¤¹¤Í¡×
TAKUMI¡Ö¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ê¾Ð¡ËËÍ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥¾¥ó¥ÓÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¥ê¥¢¥ë¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¤Ç¡¢¤·¤«¤âËÍ¤ÏÀ¼¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±éµ»¤Î¤È¤¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÂçÀ¼¤ÇÅÜÌÄ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¶ì¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¼¤Î½Ð¤·Êý¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äã¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÏÂçÀ¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÎ¢ÊÖ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Äã¤¤À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
AERON¡Ö¥·¥²¡ÊSHIGETORA¡Ë¤â¾å¼ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
SHIGETORA¡Ö²¶¤Ï¥ª¥¿¥¯¤Î¥¾¥ó¥Ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¾ð¤ÎÉý¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤é±¢¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç±é¤¸¤ë¤±¤É¡¢Â¾¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤êÅÜÌÄ¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±éµ»¤·¤¿¤é¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÏÍÛ¥¥ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¾ð¤ò¤¤¤¤Ê¤ê120¡ó¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿±éµ»¤¬¼«Ê¬¤ÎÌò¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¤ä¤êÀÚ¤ëÅÙ¶»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä³Ð¸ç¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Question ¼ÂºÝ¤Ë¥¾¥ó¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤é1ÈÖºÇ½é¤Ë½±¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
NOSUKE¡Ö¡ÊÂ¨Åú¤Ç¡ËSHOW¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²¶¤é¤Î¤³¤È¤òÆ¨¤¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÈòÆñ·ÐÏ©¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¿¿¤ÃÀè¤ËÆ¨¤²¤Æ¡¢±¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÇÂ¿Ê¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÆ±¡ÖÆ¨¤²¤½¤¦¤ä¤Ê¡Á¡×
SHOW¡Ö¼«¸Êµ¾À··Ï¡©¡×
KOTA¡Ö¤³¤Ã¤Á¡ª¤³¤Ã¤Á¤ä¤Ç¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
NOSUKE¡Ö¡Ê¥¾¥ó¥Ó¤ò¡ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ë¤³¤Ã¤Æ¤·¤ÆÈâ¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
>>¤ß¤Ê¤µ¤óÆ±°Õ¸«¤Ç¤¹¤«¡©
°ìÆ±¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×
SHOW¡Ö²¶¤òºÇ½é¤Ëµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤ó¤ä¡×
>>NOSUKE¤µ¤ó¤ÎÁÛÁü¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢SHOW¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤É¤¦Î©¤Á²ó¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
SHOW¡Ö¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥¾¥ó¥Ó¤³¤³¤ª¤ó¤Í¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯Æ¨¤²¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1²óÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÀï²ñµÄ¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÆ±¡Ö¤¦¤ï¡Á¡Á¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¡ª¡ª¡ª¡×
NOSUKE¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ñÌ£¡§¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡×
SHOW¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡×
Question µÕ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸¤»Ä¤ê¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
TAKUMI¡ÖNOSUKE¤¯¤ó¤ÏºÇ½ª²ó¤Ç½±¤ï¤ì¤½¤¦¡×
TAKI¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤·¤ÆÈ³Åö¤¿¤ê¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TAKUMI¡Ö·ù¤Ê¤³¤È·ù¤Ê¤³¤È¤·¤ÆºÇ½ª²ó¤Ç½±¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×
NOSUKE¡Ö¤Ç¤âTAKI¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
TAKI¡Ö²¶¡ª¡©²¶¤¹¤°½±¤ï¤ì¤ë¤¾Â¿Ê¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
KOTA¡ÖÂ¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¤«¤é¡×
YUHI¡ÖKOTA¤âÀ¸¤»Ä¤ê¤½¤¦¡×
KOTA¡Ö²¶¡¢Â¿Ê¬½é¼ê¤Ç½±¤ï¤ì¤ë¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TAKI¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¾Ð´é¤Ç½±¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
AERON¡ÖKOTA¤Ï³ú¤Þ¤ì¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×
YUHI¡Ö¡È¤³¤ì¤«¤¹¤ê½ý¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ´¶À÷¤µ¤»¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
·ëÀ®3¼þÇ¯¡ªTJBB¤¬¸ì¤ë¡ÈÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¡É
2025Ç¯9·î26Æü¤Ë·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿TJBB¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅö»þ¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢3Ç¯¤ò·Ð¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥È¡¼¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢4Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÁÛ¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Question Âè°ì°õ¾Ý¤È1ÈÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
AERON¡ÖHINATA¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤ËËÍ¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¸å¤«¤é¥·¥ã¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í²û¤Ã¤³¤¤¿Í¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
HINATA¡Ö¤¨¡Ä¡Ä²¶¡¢ºÇ½é¤ËAERON¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ç½É¤Î¤È¤¤À¤Ã¤±¡©¡×
AERON¡Ö¤¤¤ä¡¢¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤¤ËÌÜ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¡×
HINATA¡ÖAERON¤¯¤ó¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¥·¥§¥¤¥¯¤Ã¤ÆÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥§¥¤¥¯¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È»ç¤Î¥Ð¥¹¥Ñ¥ó¤ò¤º¤Ã¤ÈÍú¤¤¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×
TAKI¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
°ìÆ±¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¡õ»ç¤Î¥Ð¥¹¥Ñ¥ó¤Ë¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
AERON¡Ö»ç¤Î¥Ð¥¹¥Ñ¥ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤¹¤®¤ÆÍú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÆ±¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×
>>HINATA¤µ¤ó¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
HINATA¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¡©Ãý¤ë¤È¤¤Ï·ë¹½Ãý¤ë¤±¤É¡×
AERON¡Ö¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
YUHI¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¡¢17ºÐ¤È¤«¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤Î¤È¤¤Ï¥·¥ã¥¤¤Ê°õ¾Ý¤¢¤ë¤±¤É¡×
KOTA¡Ö¤¢¤ÈÂè°ì°õ¾Ý¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢YUHI¤¯¤ó¤«¤Ê¡£TJBB¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤éDEEP SQUAD¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×
>>YUHI¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥¯¡¼¥ë¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
YUHI¡ÖÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
HINATA¡ÖYUHI¤¯¤ó¤³¤½¥·¥ã¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
YUHI¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ï¡Ä¡×
NOSUKE¡Ö¥·¥²¡ÊSHIGETORA¡Ë¤âºÇ½é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÃý¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
SHIGETORA¡Ö¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤Ç¤â3Ç¯¤Ç¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿Í¸«ÃÎ¤ê¤»¤ºÃý¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤âÃý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
>>µÕ¤Ë1ÈÖ³°¸òÅª¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
°ìÆ±¡ÖSHOW¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
HINATA¡ÖSHOW¤¯¤ó¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÌ¾Á°¡¦Ç¯Îð¡¦½Ð¿ÈÃÏ¤òÉ¬¤ºÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡×
SHOW¡ÖÇ¯Îð¤ÏÊ¹¤«¤ó¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ð¿ÈÃÏ¤Ï¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤ä¤Ã¤¿¤é´ØÀ¾¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤È¤«Ê¹¤¤Þ¤¹¤Í¡×
°ìÆ±¡Ö¥Æ¥ó¥×¥ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¶µ²Ê½ñ¡×¡ÖKeep¥á¥â¤Ë¤¢¤ë¡×
SHOW¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤é¤È¤Ë¤«¤¯Íî¤È¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
NOSUKE¡ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤é¤À¤è¡×
>>AOI¤µ¤ó¤Ï¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
AOI¡Ö¡Ä¡Ä°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×
°ìÆ±¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¤«¤é¤½¤ÎÏÃÂê¤ä¡×¡ÖÂçÈ¯¸«¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö¿ÍÀ¸°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³Ú¤·¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×
AOI¡ÖNOSUKE¤¯¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸ý¤ò³«¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¯¡¼¥ë¤Ê¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¸«¤¿ÌÜ¤·¤Æ1ÈÖ¥Ü¥±¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£NOSUKE¤¯¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇËÍ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊµÞ¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß¤À¤¹NOSUKE¤µ¤ó¡Ë
°ìÆ±¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
NOSUKE¡Ö¶µ°é¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
HINATA¡ÖNOSUKE¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â´Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Ç¯Á°¤È¤«4Ç¯Á°¤Ï¤¹¤´¤¯Àí¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹Í¤¨Êý¤¬¤Ò¤È¤ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â°ìÉô¥È¥²¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×
Question Âè°ì°õ¾Ý¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
TAKUMI¡ÖTAKI¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×
YUHI¡ÖTAKUMI¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡£TAKUMI¡¢Í¥¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤¤â¤ó¡×
TAKUMI¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
°ìÆ±¡ÖKOTA¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¡×
KOTA¡Ö¡Ä¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¡©¡©¡©¡×
°ìÆ±¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¤¤¤¤ä¤óÊÌ¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Question ¤³¤Î3Ç¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©
KOTA¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µ¡¹¤½¤¦¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤¿¤êÀèÇÚÊý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
SHOW¡Ö¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¤è¤¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
TAKUMI¡Ö¡ØTHE DANCE DAY¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÂçÉñÂæ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉâÂÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤¿¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Question 4¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
YUHI¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤â²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈLIVE & FAN MEETING TOUR¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÏ¤±¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ7ÅÔ»Ô¤Ï²ó¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×
¡ÈÂ¾¸Ê¾Ò²ð¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤Ç¸«¤¨¤¿10¿Í¤ÎÁÇ´é¡õTJBBÎ®¡¦¤³¤Î½©¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òCHECK¡ª
2025Ç¯5·î¤Î½éÅÐ¾ì»þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Çºî¤Ã¤¿¡ÈÂ¾¸Ê¾Ò²ð¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¤ÏËÜ¿Í¤¬¼«Ê¬¤Ø¤Î¾Ò²ðÆâÍÆ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¡¢ËÜ²»¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÃíÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¡×¤Ê¤É¡¢TJBBÎ®¡¦¤³¤Î½©¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯♡
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢10¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
TJBB½éÅÐ¾ì¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Î¡ÈÂ¾¸Ê¾Ò²ð¡É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¡ª¡ÚTHE JET BOY BANGERZ¡Û¤Î¡È¿ä¤·¥á¥ó¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë♡ 10¿Í10¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¿Þ´Õ
YUHI
YUHI¡ÖËÍ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ê¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Ï¥¯¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
SHOW¡ÖÊÖ¿®¤¬¤¹¤´¤¯Áá¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎDiary¤âÈà¤¬1ÈÖ¹¹¿·¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤¬¤Ê¤¯¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
TAKUMI¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
TAKI¡ÖYUHI¤¯¤ó¤ÏÀÅ¤«¤Ê¡¢ÎäÀÅ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£ËÍ¤¬¾ðÇ®Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥×¤¬ÂÐ¶É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NOSUKE¡Ö¿ÍÅö¤¿¤ê¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ýÃ£¼Ô¤Ç¤¤¤¸¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£SHIGETORA¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
YUHI¡Ö¡È¥Þ¥Ã¥¸¥Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡ý¡£¡È´°àú¼çµÁ¡É¡Ä¡©¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡£¡È¥Þ¥á¤Ê¿Í¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡È¤Þ¤¸¤á¡É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡ÈÀÄ¤¤±ê¡É¤ÏTAKI¤¬¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢TAKI¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡È¥ÉS²¦»Ò¡É¡Ä¤³¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×
>>NOSUKE¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸ýÃ£¼Ô¤Ç¤¤¤¸¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£SHIGETORA¤¯¤ó¤Ï¤è¤¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
YUHI¡Ö¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥·¥²¡ÊSHIGETORA¡Ë¤ò¤¤¤¸¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡ª
¡ÈÀ¿¼Â¡É¡¢ÀäÂÐ¤³¤ìÅ¬Åö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¤Û¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¡ª¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
BBQ¡¢Àî¥µ¥¦¥Ê¡¢¹ÈÍÕ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯
YUHI¡ÖBBQ¤âÀî¥µ¥¦¥Ê¤â²Æ¤À¤È½ë¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢BBQ¤ÏÆÃ¤Ë½©¸ý¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ë¤¹¤®¤Ê¤¤º£¤¯¤é¤¤¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
BBQ¤ÏÀî¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤É¤³¤«¤Î»ÜÀß¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¡¢½µ1¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
>>¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
YUHI¡ÖµÙ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Äº£¤Î¤È¤³¤í¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
YUHI¡Ö²Æ¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿¤¤Íß¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÃå¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£²¶¤Ï¥ì¥¶¡¼¤¬1ÈÖ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ª¥È¥³¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¥Þ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï³°¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë
YUHI¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¸ç¶õ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¢¡¢¥¯¥ê¥ê¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÄHINATA¤Ç¡¢SHOW¤¯¤ó¤ËµµÀç¿Í¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ÏAERON¡Ä¤¢¡¢°ã¤¦¤Ê¡¢AERON¤ÏËâ¿Í¥Ö¥¦¤Ç¡¢KOTA¤Ï¥ä¥¸¥í¥Ù¡¼¡¢NOSUKE¤¯¤ó¤Ï¥»¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUMI¤ÏÂè°ì·ÁÂÖ¤Î¥»¥ë¡£¤Ç¡¢´°Á´ÂÎ¤¬NOSUKE¤¯¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£TAKI¤Ï¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×
AERON
YUHI¡ÖAERON¤ÏÅ·Á³¤Ã¤Æ½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å·Á³¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±§Ãè¿Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢1Æü¤Ë5¡Á6²ó¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
SHOW¡ÖÂç¿©¤¤´ë²è¤Ç¤â2Ô¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢NOSUKE¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÎÌ¤Ç¤ÏAERON¤¬1ÈÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
TAKUMI¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡È±§Ãè¿Í¡É¤È½ñ¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤âËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¡Ø¤¢¤ìËº¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎÙ¤Ç¡Ø¤¨¡¢¤½¤ìÍ×¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TAKI¡Ö¥í¥ó¡ÊAERON¡Ë¤¯¤ó¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤±§Ãè¿Í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×
NOSUKE¡ÖËÍ¡¢¡È¥Þ¡¼¥¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
AERON¡Ö¡Ä¡ÄÇ§¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ç§¤á¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉáÃÊ²á¤´¤¹¤È¤¤ÏÅ·Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÆ°¤äÂç¿Í¿ô¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¼þ¤ê¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
½©¤Î¹ÈÍÕ¤ò¸«¤ËÀ¶¿å»û¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤
AERON¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÀ¶¿å»û¤Î¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¶¿å»û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô°Ê¹ß¤Ï¡¢À¶¿å»û¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
10¿Í¤Ç¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º
AERON¡ÖËÍ¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤ÏSHOW¤¯¤ó¡£
¥Ï¥ë¥¯¤ÏHINATA¡Ä¡£TAKI¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
KOTA
YUHI¡ÖKOTA¤ÏÅ¬Åö¿Í´Ö¤Ç¤¹¡×
KOTA¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
SHOW¡Ö¾Ð¤¦¤È¤¤ÎÀ¼¤È¸ý¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
TAKUMI¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÌþ¤·¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
HINATA¡ÖKOTA¤¯¤ó¤Î¸ýÊÊ¤¬¡Ø¤³¤ì¡¢¡û¡û°Æ·ï¤Ç¡ª¡Ù¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È°Æ·ï·Ï¡É¤Ç¤¹¡×
NOSUKE¡Ö¸ý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢´é¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¡È¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡É¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢LINE¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢KOTA¤Ï¡ÈÈþ·Á¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¡É¤ÇÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
KOTA¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¨¤°¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥¤¥ëÂ¿¤¤¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤ÉÅ¬Åö¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤Ã¤Æ3¿Í¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
¤¢¤ÈËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¡ÈÅ¬Åö¡É¤Ç¤¹¡£·ë¹½¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤À³Ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥°¥ë¥áÎ¹
KOTA¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤¬¤ê¤ä¤Ê¤Î¤Ç²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¡¢²È¤Ç¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤ê¡¢²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬·ù¤¤¤Ç¤¹¡£
µÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÀäÂÐ¤Ë³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸Â¡¢Í½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ï¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ä¥¤¡¼¥ÉÁÇºà¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°Êª
KOTA¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¸¤¤È¤«Ç¤È¤«¥Ñ¥ó¥À¤È¤«¡¢10¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°Êª¤ò¤·¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¥¯¥Þ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
HINATA¤Ï¥µ¥ë¡¢TAKI¤ÏÇÏ¡¢NOSUKE¤¯¤ó¤Ï¸×¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤ì¤ÇTikTok¤È¤«»£¤Ã¤¿¤é¥Ð¥º¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
SHOW
TAKUMI¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²Ä°¦¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
TAKI¡Ö¤â¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
HINATA¡Ö¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì¼Ò²ñ¿Í·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÍ¥¤·¤¤¤·¡Ä¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿Í¤È¤ÎÀÜ¤·Êý¤¬ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SHIGETORA¡Ö³°¸«¤ÈÆâÌÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬1ÈÖ¤¢¤ë¤Î¤ÏSHOW¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ºÇ½é¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤¤¤¤¿Í¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
SHOW¡Ö¡È¤¢¤¶¤È¤¤¡É¡Ä¡©¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤¢¤¶¤È¤¤¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Ë¡È¤ªÉã¤µ¤ó¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Éô¡û¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
TJBB¤Î½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
²¹Àô½ä¤ê
SHOW¡Ö²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤ÆÅò¤á¤°¤ê¤ò¤·¤¿¤Î¤¬Âç³ØÀ¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²¹Àô¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¹Ô¤Ã¤¿¤é¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¡¢Âçºå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¾ëºê²¹Àô¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
>>¼Â¸½¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
SHOW¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Æüµ¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤¤¤¦¤«´ë²è¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡ª¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
Ã»¾æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ë¥Ã¥È¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¥Ô¥¨¥í
SHOW¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ô¥¨¥í¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¥Ô¥¨¥í¤â¤¤¤¿¤é¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¨¥í¤â¤¤¤¿¤ê¡£USJ¤Ë¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ô¥¨¥í¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤ò10¼ïÎà¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¥Ô¥¨¥í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£¥À¥ó¥¹¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
>>¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1ÈÖ¥Ô¥¨¥í¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡©
SHOW¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬KOTA¤Ç¤¹¤Í¡×
TAKUMI
TAKI¡Ö¥À¥ó¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¥À¥ó¥¹³¦¡¢¤¤¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³¦¤Î¡ÈKING¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SHOW¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·Á³¤Ç¡¢¤³¤Î¼«Ê¬¤òÉ½¤¹9¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤È¤¤â¡¢Ã±¸ì¤Ç½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢TAKUMI¤¬ºÇ½é´Á»ú°ìÊ¸»ú¤Ç½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡ÄÅÓÃæ¤ÇÃ±¸ì¤Ç½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢2¡¢3¸Ä½ñ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿Ëº¤ì¤Æ´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
NOSUKE¡ÖÈà¤Ï¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥À¥ó¥¹¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¤Ë¶ÚÆù¤òÃÆ¤¯Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ï¿Í¤Î3ÇÜÃÆ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×
TAKUMI¡Ö·ë¹½Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ËÍ¡¢Ëº¤ìÊª¢¤¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¤â½ñ¤¤¤¿µ¤¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«Àâ¤òÄó¾§¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
NOSUKE¤¯¤ó¤È¤«¥í¥ó¡ÊAERON¡Ë¤¯¤ó¤È¤«¡Ä¡£ËÍ¤ÎËº¤ìÊª¥¥ã¥é¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈKING¡É¤Ï·ë¹½ÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡£¡ÈÅ·ºÍ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢³¤³°¤Ë¤â¤·¹Ô¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤
TAKUMI¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¤Ï¿ÆÍ§¤¬µîÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤¬°û¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¼«ÂÎ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤¤ä¥Ù¥í¥¢À½¤Î¤â¤Î
TAKUMI¡Ö¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯È©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÃå¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯Çã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ä¥»¡¼¥¿¡¼¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æ¤äÃÈ¤«¤¤»þ´ü¤Ï¥¹¥È¥ê¡¼¥È´ó¤ê¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½©Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ì¤¤¤á¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
ONE PIECE¤ä¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á·Ï¡ª
TAKUMI¡ÖÆÃ¤ËONE PIECE¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ë¥Õ¥£¤òTAKI¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥®¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥®¡¼¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¡£¥ë¥Õ¥£¤ÏKOTA¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢KOTA¤«TAKI¡£
SHOW¤¯¤ó¤Ï¥¦¥½¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Å¨Ìò¤Ï¥·¥²¡ÊSHIGETORA¡Ë¤Ë¥¢¡¼¥í¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
HINATA
YUHI¡ÖHINATA¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤È¤«¥´¥Ä¥¤¤·¿ÈÄ¹¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÈÖ¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢´Å¤¨¾å¼ê¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ù¥Ó¡¼µ¤¼Á¤Ç¤¹¡×
SHOW¡ÖHINATA¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
TAKUMI¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°³ä¤ê¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤¢¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
TAKI¡ÖHINATA¤ÏÄï¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¹¡£¤¹¤°´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢²Ä°¦¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
NOSUKE¡ÖÊ¢¹õ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬æ«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤º¤ë¸¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËËö¤Ã»Ò¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
HINATA¡ÖÂçÂÎ¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÈÊ¢¹õ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤³¤³¤ÏÄûÀµ¤Ç¤¹¤Í¡£NOSUKE¤¯¤ó¤¬1ÈÖÊ¢¹õ¤Ç¤¹¤«¤é¡×
>>NOSUKE¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÊ¢¹õ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬æ«¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æâ¿´¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤º¤ë¸¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£
HINATA¡Ö¡È¤º¤ë¸¤¤¡É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤è¤ê¤â¸¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¢¹õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£NOSUKE¤¯¤ó¤¬1ÈÖÊ¢¹õ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ÜÁ´°÷¡¢¡ÈË·¼ç¡É¤«¡ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Â¿Ê¬´é¤¬ÍÄ¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¼«Á³¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë
HINATA¡Ö¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾ÍèÊÌÁñ¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤é¼«Á³¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¢¥¤¥¦¥§¥¢
HINATA¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1ÈÖ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥¢¥¤¥¦¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¤Ê¤¤¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜ2¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢¹õ¤Ö¤Á¤Î¥á¥¬¥Í¤ä´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¬¥Í¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤â¿·¤·¤¯¡¢TOM FORD¤Î¹¶¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Á´Éô¤Ç25¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¤
HINATA¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤íË°¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²¾Áõ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤È¤·¤¿¤éÇüÂç¤Êµ¬ÌÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
TAKI
YUHI¡ÖTAKI¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤¤¤¦¤«µ¯ÇúºÞ¡£¤À¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥Ü¡¼¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
AERON¡ÖTAKI¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¤È¤¤ËË½¤ì¤óË·¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤ë¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©²èÁü¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËTAKI¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤°¤é¤¤Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
SHOW¡ÖTAKI¤¬¤¤¤ë¤¤¤Ê¤¤¤ÇTJBB¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
TAKUMI¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤Ç¤¹¡×
NOSUKE¡Ö¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡¢¡È24»þ´Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¯¤ó¡É¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤â°ì»þ´üLINE¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
TAKI¡ÖÁ´Éô¡û¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡£
¡È¸µµ¤¡É¡¢¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÀÚ°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤³¤ì½ñ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TJBB¤Î½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
½©¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¼«¿æ¡¢¹ÈÍÕ½ä¤ê
TAKI¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ï¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½©¤Î¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿æ¤¹þ¤ß¤´¤Ï¤ó¤È¤«¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¥È¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã
TAKI¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½½¿Í½½¿§¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¥ã¥é¤¬¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢²¶¤¬¥È¥¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
²¶¤Ï¥¦¥Ã¥Ç¥£¤È¥Ð¥º¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ä¥Ð¥º¤ÏHINATA¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Ï¥í¥ó¤¯¤ó¡ÊAERON¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£É¡¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£²¶¤Ï¥¹¥ê¥ó¥¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
NOSUKE
YUHI¡ÖNOSUKE¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î°ñ¾ë¤Î¥¢¥ó¤Á¤ã¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
AERON¡ÖNOSUKE¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢AOI¤ÈKOTA¤ò¼ËÄï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î2¿Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¼¤«¤ª¤À¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×
KOTA¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤È¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤¦¤Î¤ÏNOSUKE¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£½é¤á¤Æ¤Î´é¤¢¤ï¤»¤Î¤È¤¡¢Èà¤Ï¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¶¯¤½¤¦¤Ê¿Í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤·²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï·»µ®¤¬¤Ò¤È¤ê¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤é¤ì¤ëËÜÅö¤Î·»µ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤ª¾Ð¤¤¥»¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SHOW¡Ö¤µ¤Ã¤¤â³Ú²°¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤Æ¡ÄÌ²¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¿²¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µµ¤¤Ê¤È¤¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
TAKUMI¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°áÁõ¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã´Åö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤·¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡×
HINATA¡Ö¤¯¤¸±¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Î±¿¤¬¶¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
AOI¡ÖNOSUKE¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ã¿è¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
NOSUKE¡Ö¡È¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¡É¤È¤«Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈÌû²÷¡É¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡È±¿¶¯ÃË¡É¤â¿ÍÀ¸ËÜÅö¤Ë±¿¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À±¿¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Éô°ÛÏÀ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
Æé¤ò3Æü¤Ë1²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤
NOSUKE¡ÖÆé¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ºòÆü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÆé¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤é¤¤¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
1ÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì£Á¹¤´¤ÞÆé¤Ç¤¹¡£Ã´¡¹麵¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´¡¹麵¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤ªÌ£Á¹¤ò2¼ïÎà¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤Ò¤Æù¤òßÖ¤á¤Æ¾å¤Ë¾è¤»¤ëÆé¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£Ì£Á¹¤¬¶¯¤á¤Ê´¶¤¸¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¾®Ã®¤È¤«¹Ô¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¤Á¯¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥í¥¤¥¹¡¼¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥Ä¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥³¡¼¥È
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
MARVEL¡¢ONE PIECE¡¢Á´ÎÏ¤Ç½÷Áõ
NOSUKE¡Ö¥ë¥Õ¥£¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤Ê¡ÄSHOW¤¯¤ó¡©¤¤¤ä¡¢SHOW¤¯¤ó¤Ï¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£²¶¤Ï²¾Áõ¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¥Ð¥®¡¼¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â1ÈÖ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç½÷Áõ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê´é¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬1ÈÖ¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤Ï¡¢YUHI¤«AERON¤Ç¤¹¡×
SHIGETORA
SHOW¡Ö¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î¹ç´Ö¤ÎµÙ·Æ¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÈà¤À¤±¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤â¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤ÈÎý½¬¤·¤À¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
TAKUMI¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤â¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
HINATA¡ÖÈà¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤ÏÓ¤ò¤º¤Ã¤È¸ª¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
NOSUKE¡Ö¤³¤ì¤âLINE¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤À10Âå¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÇ¯¾å¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ËÙ¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
SHIGETORA¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à1¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
SHIGETORA¡Ö¡ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¡É¤ÏËÜÅö¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡û¡¢·»Äï°¦¤â¡û¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¥¦¥µ¡¼¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÈÎý½¬¡É¡ª¡©¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢°ìÀ¸Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡û¡¢¡È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¿¦¿Í¡É¤â¡û¡¢¡ÈÌîÀ¸¿Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£HINATA¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡ÈÌîÀ¸¿Í¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤ì¤Ï¢¤¡£
¡ÈËÙ¤Î¿¼¤µ¤Ï³¤Äì2Ëü¥Þ¥¤¥ë¡Ä¤Ê¤ó¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬¤«¤Þ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤ËËÙ¤Ï¿¼¤¤¤Î¤Ç¡û¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´é¤¬Ç»¤¤¤á¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
SHOW¡Ö¤½¤¦¤Í¡Ê°µ¡Ë¡×
SHIGETORA¡Ö¤¢¡ÄSHOW¤¯¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â·ë¹½Ç»¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡È¥¯¡¼¥ë05À¤Âå¡É¡©¤Ç¤âAOI¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Õ¤¶¤±Ã´Åö¡¢¥Ð¥¤¥Ö¥¹Ã´Åö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¾ï¤Ë¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤á¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡¢SHOW¤¯¤ó²¶¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×
SHOW¡ÖË×Æ¬·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Îý½¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×
SHIGETORA¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë°ìÅÀ½¸Ãæ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
SHOW¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤è¤Í¡×
SHIGETORA¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¦¤¹¤«¤Í¡ÄÉé¤±¤º·ù¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤â1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¢¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×
½©¤Î³Ú¤·¤ßÊýCHECK¥ê¥¹¥È✔
Check! Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
SHIGETORA¡Ö½©¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Çò¤¹¤éÃå¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ë³Ú¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¿§¹ç¤¤¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï1Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÉþ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äÉÊ¼Á¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦°ìÃÊ³¬¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Ç¯¤Î²Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢²Æ¤Ï¥Ç¥Ë¥à¤Ï¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¾å¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÊÑ²½¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½©¤Ï½Å¤ÍÃå¤Ç¤¤¿¤ê¤È¹©É×¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥·¥ã¥Ä
SHIGETORA¡ÖÉþ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥¾¥ó¤âºÇ¶á¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¥¢¥Ë¥á¤È¤«±Ç²è¤Ë¤¤¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È½ÐÈÖ¤Î¤¢¤ë¿Í
SHIGETORA¡ÖÂêÌ¾¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿²óÅú¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
AOI
SHOW¡ÖÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢È©¤â¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢ËÍ¤âÁ°¤ËÇº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢K-POP¤ä¤Û¤«¤Î¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯¤Æ¡¢¡Èº£¤Î»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
TAKUMI¡Ö¤¹¤´¤¯½ã¿è¤Ç²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
NOSUKE¡Ö¤¿¤À¤¿¤À´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÃ±ºÙË¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
SHIGETORA¡ÖAOI¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Ë¥Ã¥«¡¼¥º¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¯¤È¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
AOI¡ÖÁ´Éô¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÉôÇ§¤á¤Þ¤¹¡×
>>¤Ê¤«¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
AOI¡Ö¡ÈÁÇÄ¾¤Ê°¦¤¹¤Ù¤¤ª¥Ð¥«¡É¡£¥Ð¥«¤¯¤é¤¤¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SHIGETORA¤¯¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤ë¡È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ï¡¢¥Ü¥±¤ë¤È¤¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤â°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Check! ¤³¤Î½©¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È
¤¤ì¤¤¤Ê¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
AOI¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ÈÍÕ¤¬¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÄ¾Àþ¤ËÌÚ¤¬¤º¤é¡¼¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¤¤ì¤¤¤Ç¡Ä¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Check! ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à
¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡ª
AOI¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢½©¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¤Ê¤«¤ËÃå¤Æ¡¢¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£¤â¥é¥¤¥À¡¼¥¹¤ä¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÀ¸Ãå¤ì¤ë¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Check! ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ
¥Ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
AOI¡Ö²Ä°¦¤¤·Ï¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢10¿Í¤Ç¥Ê¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤Î¥Ê¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
1ÈÖ»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡¢SHOW¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´é¤¬¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»£±Æ ·ë¾ëÂó¿Í