ソックス1つで「靴が1足増える」これからのサンダルとソックス「足元が可愛くなる」組み合わせ方

細かいけれど侮れない、装いの完成度を左右するソックス選び。ボトムスや靴との相性からひもとく、ブーツを履くまでの的確な選びと使い方をご紹介。





ソックスを駆使して「サンダルを可愛く秋仕様に」

引き締めながら調和をはかるバーサンダルとともに、ソックスを使って足元を活性化。いつものボトムの印象を変える、「まちがいのない」セットをお届け。







ボーイッシュなカレッジロゴを型押しの白で大人っぽく

白型押しストラップサンダル（9）／TSURU By MARIKO OIKAWA ワンポイントソックス／靴下屋（タビオ） ハーフパンツ／TICCA ソックスとレザーの、質感が異なる白をつなげてブーツ風に。足首が細く・長く見えるからハーフパンツも親しみやすく。







黒で引き締めてヴィヴィッドなピンク

黒サンダル（5）／トニービアンコ（デ・プレ） ピンクソックス／靴下屋（タビオ） スエットパンツ／アンヌーク（ànuke 新宿LUMINE2店） ラフなスエット＋鮮やかなピンクを細身の黒でメリハリづけ。冷静な黒のおかげで派手な色にトライしやすい。







やわらかなフレアと透ける白にゴールドの光沢で緊張感を

ゴールドラインサンダル（1）／CHARLES & KEITH（CHARLES & KEITH JAPAN） シアーソックス／靴下屋（タビオ） グリーンリネンスカート／ATON（ATON AOYAMA） 肌なじみのいいゴールドなら透ける白が装いから浮くこともなし。







（TOPICS）

1.サンダルをソックスで秋仕様に

2.同じ靴でも見違える「ボトムとの隙間」の生かし方

3.「じつは奥が深い」色々な白ソックス選び





(コーディネートのプライスなど詳細)

