【12星座別】今月の恋愛運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

10月23日〜11月20日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡

【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ

彼には誤解されないよう振る舞いには気をつけて。気になる彼だけに集中して、丁寧に信頼関係を深めていくのが正解！ 【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【おうし座】4/20〜5/20生まれ

恋のターニングポイントが訪れる予感♡ カップルは、環境の変化にともなってお互いの関係性が変わる可能性あり。 【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【ふたご座】5/21〜6/21生まれ

11月6日まではラブ運快調。彼を引き寄せるなら、早めに行動するべし！ 【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【かに座】6/22〜7/22生まれ

ラブ・モテ運ともに絶好調のシーズン！片思いをしている人は、今こそ気持ちを伝えるタイミング。 【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【しし座】7/23〜8/22生まれ

コミュニケーションをとることで愛が降り注ぐ星回り。共通の話題から恋愛に発展しそう！ 【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【おとめ座】8/23〜9/22生まれ

なかなか進展しなかった恋が、再び動き出す予感！恋の再スタート期！自分からの連絡がカギ。 【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【てんびん座】9/23〜10/23生まれ

恋愛はおやすみモード。信頼できる人を見極め、じっくり時間をかけて愛を育てていきましょう！ 【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【さそり座】10/24〜11/22生まれ

新しい出会いの予感♡ 愛される幸せより「愛し抜く幸せ」を手に入れて！ 【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【いて座】11/23〜12/21生まれ

恋のカオス期が到来！そういう星回りだと割り切って、一喜一憂しないのがコツです。 【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【やぎ座】12/22〜1/20生まれ

人脈が広がって新しい出会いの予感。恋愛につながるご縁もありそうなので、メイクやファッションは常に気を抜かないで！ 【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ

一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。リスペクトできる相手に惹かれます。 【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

【うお座】2/19〜3/20生まれ

頼れる年上男性とのご縁が浮上しそう。年上男性との恋愛は慎重に進めて！ 【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？

占ってくれたのは…