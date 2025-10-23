【12星座別】今月の恋愛運♡ 10月23日〜11月20日の運勢は？
10月23日〜11月20日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡
【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ
彼には誤解されないよう振る舞いには気をつけて。気になる彼だけに集中して、丁寧に信頼関係を深めていくのが正解！
【おうし座】4/20〜5/20生まれ
恋のターニングポイントが訪れる予感♡ カップルは、環境の変化にともなってお互いの関係性が変わる可能性あり。
【ふたご座】5/21〜6/21生まれ
11月6日まではラブ運快調。彼を引き寄せるなら、早めに行動するべし！
【かに座】6/22〜7/22生まれ
ラブ・モテ運ともに絶好調のシーズン！片思いをしている人は、今こそ気持ちを伝えるタイミング。
【しし座】7/23〜8/22生まれ
コミュニケーションをとることで愛が降り注ぐ星回り。共通の話題から恋愛に発展しそう！
【おとめ座】8/23〜9/22生まれ
なかなか進展しなかった恋が、再び動き出す予感！恋の再スタート期！自分からの連絡がカギ。
【てんびん座】9/23〜10/23生まれ
恋愛はおやすみモード。信頼できる人を見極め、じっくり時間をかけて愛を育てていきましょう！
【さそり座】10/24〜11/22生まれ
新しい出会いの予感♡ 愛される幸せより「愛し抜く幸せ」を手に入れて！
【いて座】11/23〜12/21生まれ
恋のカオス期が到来！そういう星回りだと割り切って、一喜一憂しないのがコツです。
【やぎ座】12/22〜1/20生まれ
人脈が広がって新しい出会いの予感。恋愛につながるご縁もありそうなので、メイクやファッションは常に気を抜かないで！
【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ
一緒にいて落ち着く人より尊敬できる人にときめきやすい時期。リスペクトできる相手に惹かれます。
【うお座】2/19〜3/20生まれ
頼れる年上男性とのご縁が浮上しそう。年上男性との恋愛は慎重に進めて！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni