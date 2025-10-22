【ハニーズ】今だけお買い物券がもらえるお得企画を実店舗で開催中！まとめ買いするチャンス《26日まで》

レディースファッションを取り扱う「ハニーズ」では、2025年10月20日から26日までの期間、お買物券がもらえるキャンペーンを開催中です。

最大1万円分のお買い物券がもらえる

10月26日までの期間、店舗限定で購入金額に応じてお買い物券がもらえるキャンペーンを実施しています。

たとえば、購入金額が3000円〜4999円までなら500円、5000円〜7999円までなら1000円のお買い物券がもらえます。

その後も購入金額が2000円増えるごとにお買い物券も500円ずつ増加。

5万円〜5万2999円もの商品を購入すると、1万円分のお買い物券がもらえます。

お買い物券の利用期限は25年11月30日まで。

Honeys（ハニーズ）のほか、C・O・L・Z・A、CINEMA CLUB、Cross over、GLAGIER lussoで利用可能です。

なお、店頭受取サービスは対象外。オンラインショップでは利用できません。

また、ポイントやクーポンなど各種割引券を利用する場合は値引き後の商品代金の合計が対象です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ