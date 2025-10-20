「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！



“長年の男友達の婚約に、30歳女が決断したこと”に“麻布十番在住の妻が、結婚5年でたどり着いた真実”から“渋谷・神泉のコンビニ酒場”まで。さて、栄えあるベスト１は？

★第１位「おめでとう」の裏で揺れる心。長年の男友達の婚約に、30歳女が決断したこと

プロポーズや顔合わせの話を照れくさそうにする正輝は、本当に幸せそうだ。正輝のこんな微笑みは、これだけ長い付き合いの中でも見たことがない。





監督というクリエーターの立場にありながら、トラブルが起きれば全ての矢面に立ち責任をとる姿勢が慕われていて、人気俳優たちがSNSに『大好きな兄貴と飲み！』などのコメントとともに、崇と一緒の写真を上げているのをよく見かける。



― まあ、人格と性欲は別、っていうことも多いにあるけど。



人格者であることもきっとウソではないのだろう。けれど尊敬していた映画監督が、妻を脅すような相手を選んでしまったあげく、火遊びの後始末すらできない男だったということに、ともみはがっかりしながら聞いた。



「奥さんに自分たちの関係をばらす、とかで男性に向かって逆上するパターンはよく聞きますけど、なぜ奥さんである先生を脅してきたんですか？」



★第３位「離婚はしないけど、その代わり…」麻布十番在住の妻が、結婚5年でたどり着いた真実とは

「おはようございます。よろしくお願いします。圭太、いってらっしゃい」

「ママ、じゃあね！」



圭太が乗るとすぐに出発したバスはどんどん小さくなっていき、胸の奥がきゅっとなる。



いつもならこのまま家に戻って洗濯機を回して、キッチンを片付けて、ピラティスをしに行くのが毎日のルーティンだ。



だけど、今朝は足が麻布十番商店街へ向いていた。



★第４位JO1の川尻、河野、豆原と銀座のホテルで過ごしたら見えた、3人の熱い思いとは

昨年12月、ロンドン発のホテル「YOTEL（ヨーテル）」の日本初進出となる「YOTEL東京銀座」が誕生。各国に23軒を擁し、いまアジアでの展開を加速する。



そんな注目のホテルを訪れたのは、デビュー５周年イヤーのグローバルボーイズグループJO1から川尻 蓮さん、河野純喜さん、豆原一成さん。



今年、初となるワールドツアーで躍動した彼らと国際的ホテルの化学反応をご覧あれ。



★第５位見た目はコンビニ、入れば角打ち、旨い立ち食いそばまで味わえる、渋谷・神泉の“コンビニ酒場”とは？

煌々と光るコンビニの明かり。もとい、そこはコンビニでありそばも食べられる角打ち『みさわ』。



駄菓子も蕎麦もアテになる、大人を気分良く酔わす酒場だ。



