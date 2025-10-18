¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¡×¤«¤é¾Íè¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¡Ö30ÉÃ¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÖµÞ¤ÊÍ¶¤¤¤ËÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¡×¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¼ÁØ¿´Íý
º£²ó¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30ÉÃ¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚQUESTION¡Û
¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢Âð»þ¤ËÂ»ß¤á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éüµì»þ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼«Âð¤Þ¤ÇÊâ¤¯¤È¤Ê¤ë¤È1»þ´Ö°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¤«¡©
1.¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤É¤Ë¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡£
2.¹ÔÎó¤Ë¤ÏÊÂ¤Ð¤º¡¢¶á¤¯¤Î¥«¥Õ¥§¤ä°û¿©Å¹¤Ç¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¡£
3.ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤âÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡£
¡ÚANSWER¡Û
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤à¥³¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
£±¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£±¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤à¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ØÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤ä¿¦¼ï¤Î¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£¿ÍÌ®¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª¤Ä¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·Ò¤¬¤ê¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÎðÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£²¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£²¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤à¥³¥Ä¤Ï¡¢¡Ø¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª»ö¤ä´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¸úÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ú¤¯¤·¡¢¹¥´ñ¿´¤Î½¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¤¯Àõ¤¯¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£³¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£³¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤à¥³¥Ä¤Ï¡¢¡ØË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ä¿ä¤·¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤â¡¢¼«ÎÏ¤ÇÊª»ö¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢²¿¤«Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¹¬Ê¡´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¡Ö¤³¤ì¤¬¹¥¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
