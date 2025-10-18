この絵文字が表す漫画は？大ヒットの劇場版も公開中！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「🪚😈🩸🧠💥」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、ホラー映画のような、過激な描写も特徴的な作品です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「チェンソーマン」でした！ 「チェーンソー・悪魔・血」などの絵文字から、藤本タツキ先生によって「少年ジャンプ＋」で連載中の漫画「チェンソーマン」であることがわかります。 チェーンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして生活する少年・デンジの活躍を描いた物語。 2025年9月に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は公開初日の来場者数が27.2万人を記録しましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

