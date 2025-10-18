この絵文字が表す漫画は？大ヒットの劇場版も公開中！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す漫画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🪚😈🩸🧠💥」が表す漫画は一体なんでしょうか？
ヒントは、ホラー映画のような、過激な描写も特徴的な作品です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「チェンソーマン」でした！
「チェーンソー・悪魔・血」などの絵文字から、藤本タツキ先生によって「少年ジャンプ＋」で連載中の漫画「チェンソーマン」であることがわかります。
チェーンソーの悪魔・ポチタとともにデビルハンターとして生活する少年・デンジの活躍を描いた物語。
2025年9月に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は公開初日の来場者数が27.2万人を記録しましたよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部