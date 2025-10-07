【&TEAM】韓国デビュー直前！ロッキンレポ＆リアル心境、さらに好きな韓国語も公開♡

HYBE JAPAN傘下のレーベルから誕生した9人組グローバルグループ・&TEAMの韓国デビューが決定！今回は、そんな勢いにのる9人が出演した「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」の様子をお届けします。また、韓国デビューに向けた意気込みや好きな韓国語など3つの質問に答えてもらいました。個性あふれるメンバーの回答をお見逃しなく♡

世界への新たな一歩として挑戦する9人から目が離せません♡

また、10月25日・26日には、自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナにてアジアツアーのアンコール公演を開催予定！

9人が掲げる“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩を踏み出すこととなりました。

4月23日にリリースした3rd SINGLE『Go in Blind （月狼）』が総出荷枚数100万枚を突破し、7月度ゴールドディスク認定において初の“ミリオン認定”を獲得するなど、日本を中心に絶大な人気を確立している&TEAM。

日本発のグローバルグループ&TEAMが、結成3周年を記念したアニバーサリーイベント『&TEAM 3rd Anniversary [縁 DAY]』の公演内で、2025年10月28日（火）に&TEAM KR 1st Mini Album『Back to Life』をリリースし韓国デビューを果たすことを発表！

ラストは、会場を揺らすビートが鳴り響く「Feel the Pulse」で、観客が一斉に手を高く掲げ、会場全体が一体感に包まれました。

また、サブリーダーのFUMAが「今日、僕たち&TEAMをみた方々が、このステージを見れてよかったなと思うステージにします！」とコメントすると、「Under the skin」をバンドバージョンで披露。

MCではHARUAが、韓国デビューに向けて準備していることを伝え、「皆さんの前でパフォーマンスをすることができて、エネルギーをいただきました。世界中に僕たちの音楽を届けるために頑張りたいです」と意気込みを語ってくれました。

そして、マイクを逆手に持つ特徴的なダンスで観客を魅了した「声変わり」、横一列でスタンドマイクの角度を揃える振付で歓声が沸き起こった「オオカミ系男子」を続けて披露。

さらにBTSの「MIC Drop」のカバーは、予期せぬサプライズに広い会場から大きな歓声があがりました。

3rd SINGLEのタイトル曲「Go in Blind（月狼）」に続いて「Run Wild」を披露し、会場内の熱気を一気に高めました。

計8曲（メドレーを含む）にわたり、&TEAMの高いライブパフォーマンス力と生バンドがあわさった圧巻のステージを見せつけました。

そして、9月15日（月・祝）に千葉市蘇我スポーツ公園で開催された日本最大級の野外ロックフェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に&TEAMが出演！

韓国デビュー直前！&TEAMに今のリアルな心境をインタビュー。

「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で印象に残っていることや、韓国デビューへの意気込みなど3つの質問に答えてもらいました。

「好きな韓国語は？」という質問ではメンバーの個性が溢れる回答に♡

Question 「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で印象に残っていることは？

EJ

「登場したときに、去年に比べてお客さんがたくさんいらっしゃってびっくりした記憶があります。最後まで一緒に楽しんでくださって僕もすごく楽しかったです」

FUMA

「印象に残っていることは、去年のロッキンの倍、それ以上に、来てくださったLUNÉの数が目に見えて増えていたことです。率直にうれしかったです。

1曲目バンドのイントロと共に「FIREWORK」で舞台に上がったのですが、そのときに目にした光景が、改めて僕たち&TEAMの存在がこの世に証明された気がして、高揚感でいっぱいでした。

なにより僕がとてもうれしかった瞬間は、本番10分前くらいに、バンドのメンバーの方たちが音あわせで、僕たちの曲を弾いていたのですが、そのときに客席にいたLUNÉのみなさんが応援方法を歌っていてくれて、とても幸せな気持ちになりました」

K

「前回出たときより見にきてくださった人の数がすごく多かったと感じます。なにかやってるなと見にきてくれた人も沢山いたと思いますが、僕たちに少しでも興味を持ってくださって時間を割いてくださったと思うと、とてもうれしいです」

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

NICHOLAS

「『FIREWORK』のステージを披露しながらLUNÉの皆さんの大きい歓声が聞こえてとても印象に残っています」

YUMA

「前回よりもたくさんの方に来ていただいてうれしかったです」

JO

「観に来てくださった方が去年の何倍にも増えていて、そして歓声がすごくてそれがとても印象的でした！」

HARUA

「お客さんの盛り上がりです。去年よりもたくさんの方々が僕たちの舞台を見に来てくださって、イヤモニを突き抜けるくらいの歓声で凄く印象的でした。

そして、遠くの方やサイドにも初めてステージを見に来て盛り上がってくださった方々も多くいらして、うれしかったです」

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025

TAKI

「去年に続き出演させていただき、体感では去年の3倍ぐらいの方々が見に来てくださっていて驚きました！また、Mrs. GREEN APPLEさんのステージを野外で見れたことです！

大森さんも仰っていましたが10年前もここロッキンのステージに出たと言っていて、歴史があるこのイベントに僕たちも出演させていただいて改めて光栄だなと感じました」

MAKI

「LUNÉがたくさんいてくださって、去年と比べて盛り上がりがより大きく感じてうれしかったです」

Question 韓国デビューに向けた意気込み・韓国の活動で挑戦してみたいことは？

EJ

「今回僕たちが日本から出発して世界でも戦えるって言うのを証明したいし、そのため頑張って準備していますので応援よろしくお願いします！」

FUMA

「韓国デビューは必ず成功させたいですね。どの基準が成功なのかは、まだ僕自身も明確にはわかりませんが、1番はメンバーが音楽番組でいい姿をお見せして、そして音楽番組で1位を取れたら大成功なんじゃないかなと思っています。

もちろん、そうじゃない未来だとしても、僕らはただ精一杯“&TEAM”という名前を世界に轟かせるように頑張りたいと思うので、LUNÉのみなさんにも心から応援していただけたらうれしいです」

K

「とにかく音楽番組で1位になるところを全世界のLUNÉに見せたい。そしてLUNÉと叫びたい！」

NICHOLAS

「今回の活動&TEAMの魅力をたくさんお見せしたいので頑張りたいと思います。僕が挑戦したいのは“歌”です！」

YUMA

「韓国で待っててくれたLUNÉの皆さんに早く会いたいですし、会って楽しいことをたくさんしたいです」

JO

「この韓国デビューをきっかけに&TEAMがどんなグループなのか、そして魅力もたくさん伝わってほしいと思いますし、LUNÉにとってもっともっと誇らしい存在になれる機会になったらいいなと思います」

HARUA

「今回の韓国デビューは、&TEAMにとって大きな挑戦だと思っています。僕たちの魅力を最大限たくさんの方に伝えて、僕たちのことや僕たちの音楽をたくさんの人に知ってもらえる機会になったらうれしいです。

個人的には、音楽番組のMCに1回でいいので挑戦してみたいです（笑）」

TAKI

「僕たちにはすごく大きな挑戦だなと思いますし、最大限を尽くして挑むつもりです。結果をちゃんと残して、日本から世界へ羽ばたくアーティストとして活動を広げたいと思います」

MAKI

「音楽番組で1位をとって世界の舞台でも勝負できることを証明したいです。また、これを機にグローバル活動を増やしていきたいです！」

Question 好きな韓国語は？

EJ

「“그럴수있지”です。“そういうこともある”っていう意味なんですけど、魔法の言葉みたいにちょっと大変なことがあってもすぐポジティブに考えられる単語だと思います」

FUMA

「“퉤퉤퉤 해”です。理由は最近覚えた韓国語なんですが、使い方が縁起の悪いものを断ち切るおまじないみたいなもので、意味も発音も可愛くて好きです」

K

「“아아（アア）”です。アイスアメリカーノが大好きで、毎日たくさん飲むのですが、アイスアメリカーノを韓国では略してアアといいます。日本でも流行ってほしいです」

NICHOLAS

「“맘대로（思いのままに）”です。やりたいことやるのは重要だと思うので、この言葉が好きです」

YUMA

「“고구마”です。昔からこの単語が好きなんですけど発音が可愛くて好きです。さつまいもって意味です」

JO

「“악바리（頑固で粘り強い人）”です。この言葉を思い出すと努力を怠っちゃダメだなと感じられるからです」

HARUA

「“정신 차려”です。日本語にしたら、“しっかりして”という意味なんですけど、韓国語だけの表現でこの言葉でしか伝わらない空気感があるのでいい単語だと思います」

TAKI

「“똥개”です。僕のニックネームなんですがすごく気に入ってます。直訳すると少し乱暴な表現に聞こえてちゃうかもしれないのですが、この言葉は“田舎で元気に走り回るような、可愛らしい犬や子犬”をイメージした表現です！」

MAKI

「“너뭐하냐”です。“にゃ”の発音が可愛いから好きです！」