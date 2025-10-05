»Ï¶ÈÁ°¤ËÄ«¤ÎÁÝ½ü¡Ä!?¤·¤«¤âÌµ½þ¡ª¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤¢¤ë¤Î!?¡×ÁÝ½üÅöÈÖ¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¸½¼Â¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¼«¿È¤ÎÇ¥¿±¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç°é»ù¤Ê¤É¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤(@syake8989)¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤«¤é¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¡Ö¡Ú¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤ÎÆü¾ï10¡Û»Ï¶È1»þ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ë»Ï¶È1»þ´ÖÁ°¤«¤éÁÝ½ü¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Îµ¬Â§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£»Ï¶È30Ê¬Á°½Ð¼Ò¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡¢ÉÔ¹çÍý¤Ê·è¤Þ¤ê¤´¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿·¿Í»þÂå
ËÜºî¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î1Æü¡×¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î!?¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë´ë¶È¤Î¿·¿Í»þÂå¡¢¾å»Ê¤«¤éÆÍÁ³¡ÖÄ«¤ÎÁÝ½üÅöÈÖ¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¡£ÁÝ½üÅöÈÖ¤Ï»Ï¶È¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤Êµ¬Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âÌµµë¡£ÌÌÀÜ»þ¤Ë¤Ï°ìÀÚÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÁÝ½ü¤½¤Î¤â¤Î¤Ï10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÏÂÔµ¡¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢1»þ´ÖÁ°¤Ë½Ð¼Ò¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤â¡¢»Ï¶È¤Î30Ê¬Á°½Ð¶Ð¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿Í°÷¹½À®¤Ï¿·¿Í¤È´ÉÍý¿¦¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢Ä¹¤¯¶Ð¤á¤ë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¿Ìä¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤´·½¬¤Ç¤â¡¢¿·¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ã¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁÝ½ü¤Ç»È¤¦»¨¶Ò¤¬¤¹¤´¤¯±ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¤·¤ã¤±¤Ê¤«¤Û¤¤¤µ¤ó¤ÎSNS¤ä¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÁø¶ø¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤äÍýÉÔ¿Ô¤Ê½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¾Ð¤¨¤ë¤±¤ì¤É¤É¤³¤«¶¦´¶¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¾Ð¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤â¡¢Èà½÷¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¡£À§Èó¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
しゃけなかほい(@syake8989)
