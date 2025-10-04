¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤Î¤ËÂ¸ºß´¶¡×¾åÉÊ¤Ë±Ç¤¨¤ë¡Ö¾®¤µ¤Ê¼çÌò¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡×
¾®¤µ¤¤¥¢¥¯¥»¤À¤«¤é¤¤¤¤¡ÖÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×
¿·¤·¤¤¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡£½©¤«¤é¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤º¤ËÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁªÈ´¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤µ¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¤ïÎ©¤Ä¡¢Î©ÂÎÅª¤Ç¥¥ì¤Î¤¤¤¤·Á¤ò¼´¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶
¥¤¥ä¥«¡¿¤Ø¥ì¥Ç¥£¥¿¥¹¡¡2¤Ä¤Î¥Õ¡¼¥×¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¯¥¤¥ä¥«¥Õ¡£¼ª¤¿¤Ö¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Î©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Û¤É¡¢¤³¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î±ð¤ä¤«¤Êµ±¤¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¡¼¥Ç¤ËÉÊ³Ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÉÊ¡£
Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤òÉº¤ï¤»¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó
¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¿GAGAN¡¡¤Þ¤ë¤Ç¿¼³¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥È¥Ã¥×¡£¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¥È¡¼¥ó¤À¤«¤é¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Îº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£²ÚÔú¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ËÉÊ¤Î¤¢¤ëÎÃ¤ä¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¼ê¸µ¤Ë¸ÄÀ¤ò
¥·¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¿e.m.¡¡ÍæÀû¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÏÄ¶Ê¤·¤¿¡¢Ä¦¹ïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥·¥ë¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡£·×»»¤µ¤ì¤¿¥¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯»ØÀè¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£½Å¤Í¤Å¤±¤»¤º¤È¤â1¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ËÃÎÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
