複数ポケットで便利！お出かけもこれ一つで！【ザノースフェイス】の多機能ポーチがAmazonに登場中‼
クラシックデイパックデザインの【ザノースフェイス】のショルダーポーチがAmazonに登場!
ザノースフェイスのショルダーバッグは、クラシックデイパックのデザインを踏襲しながら、ポーチとしてもアクセサリーとしても使える多用途モデル。自立するボックス型のフォルムにより、収納物の出し入れがスムーズで、内部にはスリットポケットを設けたシンプルな構造を採用している。
フロントにはパッド入りのスリーブを内蔵し、スマートフォンや小型ガジェットの収納に対応。小分けに便利なフロントポケットと、背面ポケットも備え、日常使いから旅先まで幅広く活躍する。
ショルダーベルトは取り外し可能で、ポーチ単体としても使用可能。収納式の設計により、アクセサリー感覚で持ち運べるのも魅力のひとつ。素材には600デニールのリサイクルポリエステルを使用し、軽量性と高強度を両立。環境への配慮も忘れないグリーンマテリアル製品として仕上げられている。
クラシカルな意匠と現代的な機能性を融合させた、ザノースフェイスならではのミニマルギア。
