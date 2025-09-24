着なくならない「柄の服の選び方」ひかえめだから「難しくない」使いやすいデザイン

シンプルな装いに一点投入すると気分転換になる柄アイテム。とはいえ、難しさもあるからこそ、カジュアルに装える“なつかしさ”を味方にするとなじみがいいことを提案。







花柄は行儀よく・ストライプは無骨に

リゾートっぽさが出やすい花柄は、小さなサイズ感＆シックな色みで目立たせないことを意識。対してストライプは太めで強さを補って、きまじめさを払拭。







浮かれて見えない「黒ベースの小花柄」

小花柄パフスリーブワンピース／マリハ サンダル／BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス）

首つまりで肌感をおさえた、エレガントな１枚。細かく全面に入っていることにより、花柄が主張しすぎずひかえめに映るメリットが。ゆれ感はあるけれど透けない生地も、品よく見えるポイント。胸下からのプリーツとパフスリーブで、スタイルアップ・カバーに貢献。







コンサバとは一線を画する「太めのストライプ」

ストライプシャツワンピース／RIAM（プラージュ 代官山店） 中に着た白ブラトップ／AKTE バッグ／BRIE LEON（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） ミュール／ダブルスタンダードクロージング（フィルム）



フォルムのゆるさに甘えない、全面に主張する柄のコントラスト。ずるっとしたシルエットを正すべく、色みをそろえたうえでレザーの小物を配し、クラス感をアップ。







