彼氏の「理屈っぽい長話」を華麗にスルーするテクニック９パターン
「ステキなんだけど、理屈っぽいのが玉にキズ」という彼氏にお悩みの方はいませんか？ とはいえ、彼の性格を変えるのは難しいので、彼の理屈っぽい話にイライラせず付き合う方法を探すほうがベターかもしれません。そこで『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「理屈っぽい彼氏の長話をうまくスルーするための振る舞い方法９パターン」を紹介します。
【１】「ごめん、頭が痛い…」など、体調不良を訴える
「彼氏が動揺して話が止まる」（２０代女性）など、彼氏が自分を心配してくれるのを上手に「活用」する女子もいるようです。ただし、度々この手を使うと仮病と思われる可能性もあるので、「頭痛持ちなの」と予防線を張っておくとよいかもしれません。
【２】「最近、疲れがヒドくて…」と長話を聞く状態じゃないことをサラッと伝える
「こう言えば、聞いていないと注意されても『ごめん、疲れてて』で片付けられる」（３０代女性）というように、体調を理由にうまくかわす女子もいるようです。彼に仕事のグチを聞いてほしいときに使うと、「働き過ぎなんじゃない？」と自然と仕事の話に持っていけそうです。
【３】トイレなど、いったん席を外して彼氏が話している勢いを削ぐ
「話に熱が入っていたら、長めに席を離れる」（３０代女性）など、彼氏のヒートアップ度によっては退席時間を変えるのもよさそうです。彼氏が落ち着いてきた頃、何事もなかったかのように席に戻って「そういえばさー」と話を振れば、自然と違う話を始められそうです。
【４】話を聞くフリをしながら目を見つめ、「あなたの瞳って綺麗ね」とトキめかせる
「彼氏が照れて話が吹っ飛ぶ」（３０代女性）というように、恋愛モードにいきなり落とし込んで、男子を狼狽させる方法です。「なんだよ急に」と言いつつも、まんざらでもない様子で、甘い雰囲気に移行する可能性が高いでしょう。
【５】目を宙に浮かせて沈黙した後、「あ、ごめん。今遠くに行ってた」と不思議ちゃんぶる
「冗談っぽくやれば、彼氏も笑って終わる」（１０代女性）というように、「もう聞きたくない」とアピールしながらも、冗談にすることで怒りを買わないようにするパターンです。思いっきり笑顔で言えば、厭味なく彼氏に「あ、俺、また理屈っぽかった？」と反省を促せるかもしれません。
【６】「あ、そういえば」と突然思い出したように話題を変える
「彼の息継ぎの瞬間に口を挟むと効果的！」（２０代女性）と、細かい計算をしている女子もいるようです。最初だけでもしっかり話を聞いておけば、急に話題を転換しても「俺の話を取った！」とムッとされることは少ないかもしれません。
【７】「頭が良過ぎてついていけないー」と話に水をさす
「自分相手だと話甲斐がないことを暗に示す」（１０代女性）というように、バカな子のフリをする女子もいるようです。逆に理解させようと必死になる彼氏なら、「シンプルに話して」とお願いすると、お互いストレスが減りそうです。
【８】「さすが、論理派！」と適当にヨイショする
「とりあえず機嫌良くしゃべらせる」（２０代女性）など、話に間の手を入れることを密かに楽しむ女子もいるようです。ただし、度が過ぎると「ふざけている」と彼氏を怒らせる可能性もあるので、適度なヨイショを心掛けましょう。
【９】ほかのことを考えつつ、「そっかー」「だよねー」とまめに相づちを打つ
「聞いているふりして右から左に聞き流す」（２０代女性）というように、彼氏の上をいく女子もいるようです。ほかのことを考えていることを悟られないためにも、彼氏の目を見ながら笑顔で相づちを打っておけば、「俺の話を一生懸命聞いてくれる」と喜んでもらえそうです。
ほかにも「理屈っぽい彼氏の長話をうまくスルーするための振る舞い方法」があれば教えてください。みなさんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
