2025年9月2日（火）から、『ラ・ジェント・ステイ函館駅前』のレストラン『PRE GALO（プレガロ）』の朝食メニューが大幅リニューアルしました。

函館は、二つの海が交わる絶好の漁場に囲まれた漁師町。

新鮮なうちに丁寧に漬け込まれた紅鮭のイクラや、定番の本マグロなど、新鮮な海鮮を味わうことができます。お好みでオリジナルの海鮮丼や、かけ放題のイクラ丼を楽しむことも！

ヘルシーで栄養価に優れた鹿肉を目の前の鉄板で調理した、焼きたてのパティを挟んだハンバーガーにも注目！ 目覚めた身体にパワーを注入！ チーズとの相性も抜群です。

また、函館近郊の生産者から届く新鮮な野菜は、土地と気候条件により栄養価が高いことが評価されています。その野菜からシェフが毎日３種類の惣菜サラダを提供。

多くの栄養素が1日の活力になる『北海道グリーンスムージー』は女性に大人気！

そのほかにも、広大な大自然に囲まれ、恵まれた環境からできる『山川牧場』（大沼）の『濃厚な牛乳』や、スイーツもずらりと並びます。

詳細情報

ラ・ジェント・ステイ函館駅前 PRE GALO 朝食メニュー

住所：北海道函館市若松町12-8 ラ・ジェント・ステイ函館駅前 1階

提供開始日：2025年9月2日（火）～

営業時間：朝食 6:00～10:00 (最終入場 9:30)

料金（宿泊者）：大人 3,300円／小人（6歳～12歳）1,650円

料金（通常）：大人 3,800円／小人（6歳～12歳）1,900円

※状況により営業時間が変更になる場合があります

北海道Likers編集部のひとこと

函館の“おいしい”を五感で味わうことができる朝食ビュッフェが誕生！

好きなだけイクラをかけたイクラ丼や、好きなネタだけをのせた海鮮丼など、自分好みのメニューが作れるのが嬉しいですね！ “映える”デザートをつくるのもアイデア次第。自分だけのとっておきメニューを開発して、函館の美味しさを朝から存分に味わってみてはいかがでしょうか◎

