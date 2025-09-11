お部屋拝見！ センスのいい人の「部屋を広く見せる」シンプルなモノトーンのインテリア





家具の配置やこまごまとしたアクセサリーの収納法など。部屋は性格をあらわすというだけに、飾り方や整え方も十人十色。ファッション業界のプロたち18人のおウチにお邪魔して取材したアイディアをもとに、居心地も見心地もいい部屋づくりのヒントをまとめて全公開！









実用性を兼ね備えた見せる収納のテクニックなど「モノをなるべく置きたくない」インテリア好きたちのお部屋を拝見！







「フロアタイルを敷いて」モノトーンの世界に

「部屋全体は大好きな白と黒でまとめて統一感を。クリア素材や金属素材をとり入れて、ひんやりとした無機質な空間になるように心がけています。元々フローリングだった床には白いフロアタイルを敷き、より理想の配色に。本格的な質感で満足しています」（Jiuさん・会社員）







グレーを中心にモノトーン

「人がリラックスする色がライトグレーという話を聞き、とり入れています。ただ、個人的にモノトーンが好きなので、グレーをメインにしつつも、ポスターや椅子などの細部で黒や白を補填。中間色がベースだからコントラストがつきすぎないのもいい」（小山田早織さん・スタイリスト）







靴箱をあえて「キッチン棚として活用」

「エスプレッソマシンを置いている白い棚は、実はシューズボックスとして販売されているもの。サイズや仕様がちょうどいいので、わが家ではキッチン棚として愛用しています。木目調とルーバー扉が、部屋の雰囲気をやわらかくしてくれるのがお気に入り」（Jiuさん・会社員）







【オシャレな18人のお部屋・収納を全公開】

≫【全45の実例へ】見た目と実用性を兼ねた「見せる収納」テクニック