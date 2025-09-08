「スタイルがいい人に直結」おまけに似合う服も多い「とりあえず」で選べるボトム

「スタイルUPを前提に」パンツ・スカートの新作

闇雲に新しさを探すより、定着したスタイルを土台にパーツを更新していくほうが、確実に使える服と出会えるはず。選択肢が広い今こそ、お決まりのパターンに当てはめながら、ハズさず見た目も気分もリニューアル。







「太いのにキレイ」美シルエットのずるぶかデニム

ブルーデニムパンツ／チノ（モールド） ノーカラージャケット／ソブ（フィルム） 中に着た半そでニット（オンライン限定）／Gap 眼鏡／COACH（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） シューズ／UNITED ARROWS（ユナイテッド アローズ 六本木ヒルズ店 ）



セミフレアシルエットをそのまま太くしたようなワイドデニム。細い脚線を想起させる余白のある筒幅は、端正なシルエットがベースだからおさまりのいい見た目に。ワイドフォルムを引き締めつつ、モードなアクセントも担う濃色のサイドライン。地厚な生地は穿き込むほどにやわらかく。







「黒でも重く見えない」しゃかしゃかスカート

茶ラガーシャツ／LACOSTE（ラコステお客様センター） 黒スカート／uncrave（オンワード樫山 お客様相談室） サングラス／CARIN（スタードリーム ジャパン） バッグ／土屋鞄（土屋鞄製造所） ブーツ／PELLI CO SUNNY（アマン）



適度なハリと光沢をもつ、タフタ素材のフレアスカート。細かくギャザーをほどこしたウエストまわりが、立体感とたっぷりとしたボリューム感を演出。おかげで暗色ののっぺり見えを回避し、同時にスタイルカバーも担う1枚。裏地は接触冷感つきで、見た目以上に涼しげ。







ラクしたまま「まじめぶれる」黒のイージーパンツ

黒ワイドパンツ／ビロット（THI RD MAGAZINE） グリーンウエストポーチ／BATT LELAKE OUTDOORS（メイデン・カンパニー） キャメルリネンベスト／エモエレ（アダム エ ロペ） 白スニーカー／FEDERAL PRIS ON INDUSTRY（メイデン・カンパニー） イヤリング／IRIS47（フーブス）



さらりとスムースなポリエステル素材のイージーパンツ。センタープレス入りの硬派なルックスだけど、ゴムウエストではき心地は快適。やや肉厚な生地感だからワイドストレートのシルエットでもルーズすぎず、太めのスラックスを穿いているようなモードさを演出。







（コーディネートのプライスなど詳細）

