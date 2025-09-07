【ユニクロ新作】￥2,990で高見え！今から冬まで着回せる「ソフトベロアパンツ」コーデ
暑さが続いてまだまだ夏服の出番は多いけれど、そろそろ秋らしさを取り入れたい。そんな時にぴったりなのが「ボトムスから秋素材へシフトする」テクニックです。そこで今回は、UNIQLO（ユニクロ）で見つけた「ソフトベロアイージーパンツ（￥2,990・税込）」をピックアップ。高見えとラクさを兼ね備えた名品パンツを使った大人の着こなしテクを紹介します。
高見えなのに￥2,990。完売前にチェック必須
この「ソフトベロアイージーパンツ」は、内側の紐でサイズ調整できる仕様や、ワイドすぎないストレートシルエットが優秀ポイント。トップスを選ばずに、Tシャツからニットまで自在に合わせられる万能アイテムです。
▲ユニクロ「ソフトベロアイージーパンツ」 ￥2,990
「これどこの？」と聞かれそうなほど高見えするのに、実はプチプラ。今季の新作ながら、早めの完売が予想されるので、気になる方は急いでチェックしておきましょう。
Tシャツ×ベロアでラフでも“きちんと見え”が叶う
Tシャツとイージーパンツの組み合わせは快適だけど、カジュアルすぎると大人世代にはだらしなく見えがち。そこで頼れるのがベロア素材です。
ほどよい光沢感とリッチな風合いが、オーバーサイズのTシャツさえもキレイ見えに格上げしてくれます。同色のベロアTと合わせて“セットアップ風”にすれば、ラフなのに洗練度の高い大人コーデに。ネックレスや煌めきシューズをプラスすれば、さらに女らしさもアップします。
白シャツ合わせで残暑に映える“軽やか秋コーデ”
９月の残暑に頼れるのは、１枚でも羽織りでも使える白シャツ。ベロアパンツと合わせることで、軽やかさと秋らしさを同時に演出できます。
ネイビーのパンツに清潔感ある白シャツをゆるっと着崩すことで、こなれたリラクシー感をプラス。足元はサンダルを合わせれば“今しかできない”残暑仕様に。秋のはじまりにふさわしい、大人の余裕ある着こなしが完成します。
暑さの残る今から、冬まで長く頼れるユニクロの「ソフトベロアイージーパンツ」。手頃な価格で季節感もアップデートできる１本は、大人世代の“秋支度”に欠かせない相棒になってくれそうです。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞