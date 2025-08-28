スターバックス コーヒー ジャパン株式会社は、エスプレッソを使ったビバレッジとイタリアンベーカリー プリンチのコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店を2025年9月1日（月）に新宿マルイ本館2階にオープンする。

「日常の少し上質な大人のご褒美」をコンセプトに、ミラノのバール文化と日本の喫茶店文化を融合させた新業態は、エスプレッソベースの多彩なメニューとイタリア式クロワッサン「コルネッティ」で、これまでにない新しいコーヒー体験を提供する。

店舗情報 店舗名：スターバックス リザーブ カフェ

場所：新宿マルイ本館2階

オープン日：2025年9月1日

公式ページ：※リンクが削除されました。

ミラノと日本の喫茶文化が融合する「Milanese Kissaten」

店舗のデザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、1996年の日本上陸以来、スターバックスが敬意を持ち続けてきた日本の喫茶店文化が交差する空間を目指している。

モダンでありながら居心地の良い空間で、コーヒーに興味を持ち、好きになるきっかけとなる場所として、新しいコーヒーの楽しみ方との出会いを提供する。この2つの文化が交差するサードプレイスで、ラテとコルネッティとともに上質な大人の時間を過ごすことができる。

4つのカテゴリーで広がる新しいコーヒー体験

「スターバックス リザーブ カフェ」では、プリンチの定番商品「コルネッティ」と一緒に楽しむ4つのコーヒーカテゴリーをラインナップ。すべてのビバレッジには、スターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎した、華やかで繊細なフレーバーを持つリザーブのコーヒー豆を使用している。

○クリエイション ラテ 心を彩る華やかなラテを提供。

『クラシック ダブル トール ラテ』（736円 / 750円）は、スターバックスの日本1号店で最初に受けたオーダーから着想を得た一杯で、リザーブのエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが調和する特別なラテ。ホットはラテアートを描いて仕上げる。

○トリート コーヒー 気持ちやわらぐやさしさを届けるコーヒー。

『スターバックス リザーブ スイートミルク コーヒー』（736円 / 750円）は、リザーブのエスプレッソにミルクやクリームを合わせ、ホワイトモカフレーバーソースとバニラフレーバーシロップの甘さを重ねた一杯で、誰にでも親しみやすい仕上がりとなっている。

○ブリュードコーヒー リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しめるコーヒー。

『トゥデイズ コーヒー』（579円 / 590円）は、リザーブの厳選したコーヒー豆を丁寧に抽出した日替わりのコーヒーで、様々な豆との出会いが日常に彩りを添える。

○ブリュードコーヒー リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しめるコーヒー。

『トゥデイズ コーヒー』（579円 / 590円）は、リザーブの厳選したコーヒー豆を丁寧に抽出した日替わりのコーヒーで、様々な豆との出会いが日常に彩りを添える。

コーヒーとの相性抜群のコルネッティ

プリンチの定番商品「コルネッティ」は本場ミラノの製法を受け継ぎ、表面はザクザク、中はフワッとしたエアリーな食感で、音までおいしく感じるよう仕上げられている。生地がしっかりしているため食感が長持ちし、テイクアウトしてもリベイク不要で楽しめるそう。

また『コルネッティ ティラミス』は、コルネッティにコーヒーシロップとマスカルポーネを重ね、グラインドした『プリンチ ブレンド』をトッピングした、コルネッティとティラミスが融合した新しい味わいのドルチェとのこと。

ミラノスタイルのコーヒー体験

さらに今回の新店舗では、ミラノの人々が日常的に楽しむ「ディップスタイル」を味わうこともできる。これは、一杯ずつ丁寧にスチーミングしたふわふわのミルクを注いだラテに、外はバリバリ、中はふんわりエアリーなコルネッティをひたして食べる食べ方だ。

特におすすめは、クラシック ダブル トール ラテにコンディメントのシナモンをふりかけてコルネッティをディップするスタイルだそう。コルネッティの食感、バターとコーヒーの香りが相性抜群で、本場ミラノの雰囲気を味わうことができそうだ。

自由にカスタマイズできるコーヒーディスカバリー

店内には、自由にビバレッジをアレンジできる「コーヒーディスカバリーカウンター」を設置。リザーブ コーヒーの個性豊かな風味からインスパイアされた「カカオニブ」「黒糖」「ピンクペッパー」「ミントパウダー」「シナモン」「アガベシロップ」の6種類のアレンジアイテムが用意され、自分好みのコーヒービバレッジを仕上げるという新しい体験ができる。

スタバで楽しむミラノ文化

店内では、お客様自身でトレーにフードを選ぶ「フードセルフピック」スタイルを採用。お気に入りのコーヒーに合わせて、甘いコルネッティやシンプルなバターの風味を楽しむコルネッティを選ぶ楽しさを提供する。

スターバックスの新しい挑戦となる「スターバックス リザーブ® カフェ」。ラテとコルネッティという新しい組み合わせで、コーヒーの楽しみ方をさらに広げる体験ができる注目の新店舗が、いよいよ9月1日にオープンする。

記事内画像はプレスリリースから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。