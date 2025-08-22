『私の夫と結婚して』のパク・ミニョン主演！『コンフィデンスマンKR』はいつ、どこで見られる？
【写真67枚】世界的大ヒット「私の夫と結婚して」名シーンをプレーバック！
ダー子（長澤まさみ）、ボクちゃん（東出昌大）、リチャード（小日向文世）の3人組があの手この手で様々な業界の相手を出し抜き大金を巻き上げていく痛快エンターテインメント『コンフィデンスマンJP』。
フジテレビで2018年の4月から放送されシリーズ化、映画、スペシャルドラマ、スピンオフドラマが制作された大人気作品です。
そんな『コンフィデンスマンJP』の韓国リメイク版が制作され9月から配信されることが決定！
韓国版のタイトルは『コンフィデンスマンKR』。
2025年9月6日（土）から、Prime Videoで240以上の国と地域で配信されます。
主演は韓国ドラマ『私の夫と結婚して』で知られる大人気女優パク・ミニョン、『イカゲーム』シーズン3にも出演したベテラン俳優パク・ヒスン、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』で注目を集めたチュ・ジョンヒョクの3人。
演出を務めるのは、『ボイス3〜112の奇跡〜』、『キス・シックス・センス』、『オー！マイベイビー 〜私のトキメキ授かりロマンス〜』のナム・ギフン。脚本は『クリミナル・マインド: KOREA』、『チョヨン〜幽霊が見える刑事〜』のホン・スンヒョンと、キム・ダヘが担当します。
スピード感あふれるクライムアクションとユーモアが絶妙に絡み合う爽快感溢れるエンターテインメントに仕上げているそう。韓国版の『コンフィデンスマン』が楽しみですね！
■『コンフィデンスマンKR』配信スケジュール
2025年9月6日（土）22:30よりPrime Videoで世界独占配信が開始されます。
※毎週土曜日・日曜日に新エピソードを6週にわたり配信予定。全12話構成。
第1話 2025年9月6日（土）
第2話 2025年9月7日（日）
第3話 2025年9月13日（土）
第4話 2025年9月14日（日）
第5話 2025年9月20日（土）
第6話 2025年9月21日（日）
第7話 2025年9月27日（土）
第8話 2025年9月28日（日）
第9話 2025年10月4日（土）
第10話 2025年10月5日（日）
第11話 2025年10月11日（土）
第12話 2025年10月12日（日）【最終回】
■『コンフィデンスマンKR』あらすじ
ユン・イラン（パク・ミニョン）を中心としたジェームズ（パク・ヒスン）、ミョン・グホ（チュ・ジョンヒョク）の3人の詐欺師たちが悪党たちを巧みに出し抜いていく活躍を描いたクライム・エンターテインメント。財閥令嬢のユン・イランは天才詐欺師として、仲間のジェームズとグホと共に、悪党たちが不正に得た金を奪い取っていく…。
■『コンフィデンスマンKR』主要キャラクター
■ユン・イラン（パク・ミニョン）
幼少期のある出来事により表舞台から遠ざかった財閥令嬢。鋭い直感と卓越した集中力、そして知性を兼ね備えた天才詐欺師
演じるのはラブコメからサスペンスまで幅広く活躍する大人気女優パク・ミニョン。
1986年3月4日生まれの39歳。主演を務めた2018年『キム秘書はいったい、なぜ？』や2019年『彼女の私生活』などのロマンティックコメディで人気を博しました。
主演を務めた『私の夫と結婚して』では37kgまで減量したストイックな演技で話題に。同作で「AAA 2024」で主演女優賞を受賞。世界的大ヒット作品となりました。パク・ミニョンはこの作品から1年6カ月ぶりのカムバックとなります！
『コンフィデンスマンJP』では誰だった？
『コンフィデンスマンJP』で主人公「ダー子」を演じたのは長澤まさみ。明るく楽しく頭脳明晰、集中するととんでもない威力を発揮する「ダー子」をコミカルかつ魅力たっぷりに演じました。
1987年6月3日生まれの38歳。第5回東宝「シンデレラ」オーディションでグランプリに選ばれ芸能界へ。数多くのテレビドラマや映画に出演する大人気女優です。2004年『世界の中心で、愛をさけぶ』や2006年『涙そうそう』、2011年『モテキ』、2019年『キングダム』などの話題作に多数出演しています。『コンフィデンスマンJP』ではドラマ、映画共にブルーリボン賞主演女優賞や日本アカデミー賞 優秀主演女優賞など多くの賞を受賞。幅広い演技力と圧倒的な存在感が魅力の大人気女優です。
■ジェームズ（パク・ヒスン）
ユーモアと知性を兼ね備えた、新たな冒険に胸を躍らせる寡黙な詐欺師。
演じるのは『イカゲーム』シリーズで運営部隊長として出演していたパク・ヒスン。
1970年2月13日生まれの55歳。1994年に『2001イマジン』に出演してから映画を中心に活躍してきた実力派俳優。2007年『セブンデイズ』、2009年『作戦 The Scam』などの映画に出演し数々の賞を受賞しています。近年では2021年『マイネーム: 偽りと復讐』や2022年『模範家族』などの世界配信されるドラマにも出演するカリスマオーラのあるベテラン俳優です。
『コンフィデンスマンJP』では誰だった？
『コンフィデンスマンJP』で「リチャード」を演じたのは小日向文世。信用させることにかけては百戦錬磨のベテラン詐欺師であるリチャードを飄々と絶妙な存在感で演じました。
1954年1月23日生まれの71歳。若い頃は所属していた劇団を中心に活動していたが、ドラマ『HERO』にメインキャストのひとりとして抜擢され47歳の時に大ブレイク。数々の話題作に出演する大ベテラン俳優です。
■ミョン・グホ（チュ・ジョンヒョク）
どこか抜けているが憎めない人柄で明るく温かい性格のチームのムードメーカー。
演じるのはチュ・ジョンヒョク。1991年7月27日生まれの34歳。2022年『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』に弁護士クォン・ミヌ役で出演し注目を浴びることとなりました。2021年『ユミの細胞たち』シリーズや、2021年『D.P. -脱走兵追跡官-』、2021年『ハピネス -守りたいもの-』などに出演する今大注目の俳優です。松たか子主演のTBS系新春スペシャルドラマ『スロウトレイン』に出演したことでも話題になりました。今年2025年3月には日本公式ファンクラブがオープンするなど日本でも精力的に活動を広げています。
『コンフィデンスマンJP』では誰だった？
『コンフィデンスマンJP』で「ボクちゃん」を演じたのは東出昌大。詐欺師なのに騙されてしまうこともある真面目で小心者の「ボクちゃん」をキュートに演じました。
1988年2月1日生まれの37歳。189cmの高身長でパリコレモデル出身ならではのスタイルの良さを誇ります。高校時代にメンズノンノ専属モデルオーディションでグランプリを獲得しデビュー。2012年『桐島、部活やめるってよ』で俳優デビューし日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。NHKの連続テレビ小説に『あまちゃん』、『ごちそうさん』と連続して出演するなど数多くの作品に出演しています。
■そもそも「コンフィデンスマン」って何？
「コンフィデンスマン」は、英語の「confidence man」をカタカナで表記したもので、人から信頼・信用を得て、それを利用してお金を騙し取る信用詐欺師のこと。
「confidence（信用、信頼）」と「man（男性、人）」を組み合わせた言葉が元になっているんですね！
■『コンフィデンスマンKR』見どころ
『リーガル・ハイ』シリーズや『ALWAYS 三丁目の夕日』シリーズ、大河ドラマ『どうする家康』などの古沢良太オリジナル脚本の『コンフィデンスマンJP』シリーズ。
これを原作に『コンフィデンスマンKR』は韓国ならではのテンポと映像美で描かれるスタイリッシュな犯罪コメディーとなっており、リメイク版ならではのオリジナル要素が盛り込まれるそう。原作との違いを楽しむのも面白そうです。
また、美しいパク・ミニョンの七変化も楽しみの一つ。
公開されているティザーではドレス姿、CA、医者など様々な姿を見せています。『コンフィデンスマンJP』で緩急のあるジェットコースターのような演技を魅せた長澤まさみの役をパクミニョンはどのように表現するのでしょうか？楽しみです！
豪華な俳優陣とスタイリッシュな映像美で魅せる『コンフィデンスマンKR』。パク・ミニョンたち3人に狙われる「オサカナ」役に誰が出演するのかも楽しみですね！
9月からの週末が待ち遠しいです。みなさんもぜひチェックしてみてください！
テキスト＝みやしま