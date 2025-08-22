腰まわりの贅肉を撃退！１日３セット【くびれウエストを育む】簡単“ねじり”ストレッチ
「腰まわりの贅肉が落ちない…」という悩みに効くのが、上半身を大きく“ねじる”簡単ストレッチ。「広背筋」や「腹斜筋」など、腰まわりの筋肉をまんべんなく刺激して柔軟性を高め、引き締まったくびれウエストへ導きます。血流促進や代謝アップ効果も期待できるのが、ぜひ習慣化して、しなやかでスッキリとした腰まわりを手に入れましょう。
くびれウエストを育む簡単“ねじり”ストレッチ
（１）床に脚を伸ばして座って片方のひざを立て、伸ばしている脚にクロスさせる
（２）ひざを立てている側の手を体の後方に着き、もう片方の手はひざを立てている脚に添える
（３）骨盤をまっすぐ立てた状態で上半身をねじり、ねじりきったらゆっくりとした呼吸とともに30秒間キープする
反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目安”に実践します。なお、期待する効果をしっかり得るためには「骨盤を真っ直ぐ立てた状態で行うこと」がポイント。実践時に骨盤が後方に倒れてしまうと腰周りの筋肉を十分に伸ばすことができないので注意してくださいね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞