ハートブレッドアンティークから新登場♡韓国風さつまいもパン「コグマパン」

韓国で大ブームの“さつまいもパン”が、ついにハートブレッドアンティークからお目見え♡9月1日(月)より新発売の「コグマパン」は、徳島県産なると金時のペーストをもっちり生地で包み込んだ、見た目も味も本物そっくりの一品。さらに人気沸騰の「カムジャパン」2種も販売延長！秋だけの特別な“もちホク”食感を全国の店舗＆オンラインで楽しめます。

韓国発♡本物そっくりの「コグマパン」

まるでさつまいもそのもののビジュアルに思わず写真を撮りたくなる「コグマパン」。鮮やかな紫色の生地は紫いもパウダーで色付けし、中にはなると金時のコク深いペーストがたっぷり。

ひと口で“もちもち×ホクホク”の新感覚を堪能できます。

価格は300円（税込）。全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗、公式オンラインストアで10月31日（金）まで販売されます。

牛角×スイカバー限定コラボ♡夏にぴったりなシャーベット登場！

人気の「カムジャパン」2種も期間延長！

累計4万個※1を売り上げた大人気「カムジャパン」は、バター香るマッシュポテトをもっちり生地で包み、きな粉＆ブラックペッパーでじゃがいもそっくりに仕上げた進化系パン（300円税込）。

さらに「カムジャパン～とろけるチーズ～」（340円税込）は、マッシュポテトにチーズソースとチェダーチーズを加えた濃厚な味わい。どちらも10月31日（金）まで全国店舗とオンラインで販売されます。

オンライン限定♡3種食べ比べセット

公式オンラインストア「オールハーツモール」では、「コグマパン」2個、「カムジャパン」2個、「カムジャパン～とろけるチーズ～」2個を詰め合わせた冷凍便セット（1,800円税込）を販売。

期間は9月1日（月）～10月31日（金）。自宅でもSNS映え必至の可愛い見た目と、韓国発の“もちホク”食感を一度に楽しめます。

秋限定の“もちホク”で心も満たされて♡

本物そっくりな見た目と秋の味覚を贅沢に楽しめる「コグマパン」、そして多彩な食感が魅力の「カムジャパン」2種。

店舗でもおうちでも、その可愛らしさと美味しさにきっと笑顔になれるはず。期間限定なので、お友達や家族と一緒に食べ比べしてみてはいかがでしょうか？

この秋、ハートブレッドアンティークで新しいパン体験をぜひ♪