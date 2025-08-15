「可愛い柄で失敗しない」シンプルな服に「合わせて浮かない」選び方





実用性はいったん忘れて、夏を言い訳にオシャレを解放するのもたまの息抜きとして必要。ハイテンションな色、行った気分にさせてくれる柄、アクティブに過ごせる着方やデザインetc…気分が高まる何かがある、季節限定のワードローブをプランニング。







「浮かれた柄」で逃避行

異国を感じさせるレトロな模様から、リゾートチックなモチーフまで。旅先を想像させるいつもより陽気な柄とともに、少しだけ非日常へトリップ。







モードとリゾートの間をいく「モノクロの太ストライプ」

黒カットソーベアトップ／AKTE 白×黒ストライプフレアスカート／SHE Tokyo（エスティーム プレス） パラソルみたいに大きく広がる、ハリのあるフレアスカート。形も相まって迫力が出る柄は、黒と白でシンプルに。







メンズアイテムで「南国柄」

イエローハーフパンツ（メンズスイムウエア） 、メンズブラウンジャケット／ともにポロ ラルフ ローレン（ラルフ ローレン） 海やヤシの木など、南国のピースフルな風を感じるモチーフも顔から離れたボトムでとり入れれば、大胆な柄でも難なくトライできる。メンズブランドやアイテムに多いのも特徴。ジャケットがかもすまじめさに頼ればキャッチーな柄も街仕様。足元はローファーで、いきすぎないカジュアルに。







ギンガムチェックをデニムの飾りに

白×ピンクギンガムチェックトップス／agnès b.（アニエスべー） ブルーデニムパンツ／FLORENT 白×淡いピンクでワントーン風に仕上げた、直球でフェミニンなギンガムチェックのブラウス。ウエスト部分を結んでコンパクトにまとまるカシュクールタイプだから、レディな印象に寄せられる。昔のシネマヒロインみたいにデニムと合わせて、ノスタルジックなクラシックスタイルを表現。







