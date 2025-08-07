【スタバ】今なら「フラペチーノ200円オフ」チケットもらえる！新作″桃″フラぺにも使えるよ〜《25日まで》
スターバックスでは、モバイルオーダーで対象のフラペチーノを購入すると200円OFF eTicket がもらえる「Mobile Order & Pay サマーキャンペーン」第1弾を2025年8月25日まで開催しています。
条件はモバイルオーダーで注文すること
モバイルオーダーで対象のフラペチーノを購入すると、次回対象のフラペチーノを200円オフで購入できる「200円OFF eTicket」がもらえます。
eTicketは注文完了直後に付与されます。
対象商品は以下の通り。
・ヘブンリー ピーチ フラペチーノ
・アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ
・エスプレッソ アフォガート フラペチーノ
・コーヒー フラペチーノ
・ダーク モカ チップ フラペチーノ
・キャラメル フラペチーノ
・抹茶 クリーム フラペチーノ
・バニラ クリーム フラペチーノ
・マンゴー パッション ティー フラペチーノ
以下の場合は、「200円OFF eTicket」発行対象外です。
・LINE Starbucks Order & Payで注文した場合
・App Clipで注文した場合
・ログインしない状態でApple Pay支払いをした場合
・カスタマイズeTicket以外のeTicketを利用して注文した場合
付与された「200円OFF eTicket」は、アプリの「eTicket」またはマイページの「Myチケット」で確認できます。
利用期間は、発行日を含めて7日間。
SNSでも
「200円OFFはデカい」
「お得で嬉しい」
「やったー！」
と、200円オフになるお得さに喜びの声があがっていました。
話題の「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」にも使えるので、モバイルオーダーを使ってお得に飲んでみては。
※価格はすべて税込です。
