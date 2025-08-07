【スタバ】今なら「フラペチーノ200円オフ」チケットもらえる！新作″桃″フラぺにも使えるよ〜《25日まで》

スターバックスでは、モバイルオーダーで対象のフラペチーノを購入すると200円OFF eTicket がもらえる「Mobile Order & Pay サマーキャンペーン」第1弾を2025年8月25日まで開催しています。

条件はモバイルオーダーで注文すること

モバイルオーダーで対象のフラペチーノを購入すると、次回対象のフラペチーノを200円オフで購入できる「200円OFF eTicket」がもらえます。

eTicketは注文完了直後に付与されます。

対象商品は以下の通り。

・ヘブンリー ピーチ フラペチーノ

・アールグレイ ブーケ & ティー フラペチーノ

・エスプレッソ アフォガート フラペチーノ

・コーヒー フラペチーノ

・ダーク モカ チップ フラペチーノ

・キャラメル フラペチーノ

・抹茶 クリーム フラペチーノ

・バニラ クリーム フラペチーノ

・マンゴー パッション ティー フラペチーノ

以下の場合は、「200円OFF eTicket」発行対象外です。

・LINE Starbucks Order & Payで注文した場合

・App Clipで注文した場合

・ログインしない状態でApple Pay支払いをした場合

・カスタマイズeTicket以外のeTicketを利用して注文した場合

付与された「200円OFF eTicket」は、アプリの「eTicket」またはマイページの「Myチケット」で確認できます。

利用期間は、発行日を含めて7日間。

SNSでも

「200円OFFはデカい」

「お得で嬉しい」

「やったー！」

と、200円オフになるお得さに喜びの声があがっていました。

話題の「ヘブンリー ピーチ フラペチーノ」にも使えるので、モバイルオーダーを使ってお得に飲んでみては。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ