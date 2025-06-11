¤ªÆÀ²á¤®¤ëUV¥¸¥§¥ë¡ª ÃË¤¬²Æ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¥«¥ê¤âÍÞ¤¨¥µ¥é¥µ¥éÁÇÈ©¤Ë¡ª
½÷À¤¬Êú¤¨¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥§¥à¥±¥¢¡Ë¡£ÃËÀÈÇ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤ÇÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬»ç³°Àþ¥±¥¢¡Ê°Ê²¼¡¢UV¥±¥¢¡Ë¡£»ç³°ÀþÎÌ¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä·ò¹¯¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ç³°ÀþÂÐºö¤ÏÈþÍÆ¤«¤é¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤â»ç³°Àþ¥±¥¢¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ç³°Àþ¥±¥¢¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÈ©¡×¤È¡ÖÌÜ¡×
»ç³°Àþ¤Î±Æ¶Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢È©¤ÈÌÜ¤Î2¤«½ê¡£ºÇ¤â¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊUV¥±¥¢¤Ï¡¢È©¤¬Æü¾Æ¤±»ß¤á¡¢ÌÜ¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¸¥§¥ë¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£»È¤Ã¤¿¸å¤âÈ©¤Î¤µ¤é¤µ¤é´¶¤¬Â³¤¯¤Û¤¦¤¬²÷Å¬¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥¸¥§¥ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤µ¤éÈ©¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯ÎÉ¼Á¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤ÎÊý¸þ¤Ø¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËºÇ¿·¤ÎÃíÌÜ³ô¤¬¡¢¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥ß¥¹¥¿¡¼¤ÎUV¥¸¥§¥ë¤À¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¤¹¤¤ÃËÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª ¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×
¡Ö¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤ÎUV¥¸¥§¥ë¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ª¥ë¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤À¡£¡Ö¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥ß¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ²÷Å¬¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Æ¥«¥ê¡¦¤Ù¤¿¤Ä¤¤Î¸µ¤òÅ°Äì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¡ÖÅÉ¤ë¤¢¤Ö¤é¤È¤ê»æ¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÆü¾ï»È¤¤¤¹¤ëºÝ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¿¤Ä¤¤ò¥±¥¢¤·¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤ÊÁÇÈ©´¶¤¬Â³¤¯È©¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
ÅÉ¤ë¤¢¤Ö¤é¤È¤ê»æ¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ
¥ª¥ë¥Ó¥¹ÆâºÇ¹â¤Î»ç³°Àþ¥«¥Ã¥È¥ì¥Ù¥ë¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¡£Ä¹»þ´Ö¤Ä¤±¤Æ¤â¥µ¥é¥µ¥é´¶¤¬Â³¤¯¡¢¿¤Ó¤Î¤¤¤¤¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£Ä¹»þ´Ö¥µ¥é¥µ¥é´¶¤¬Â³¤¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¤ëÈëÌ©¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Îµ»½Ñ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ú£±¡Û¥ª¥¤¥ë¥ì¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¹â¤¤UV¥«¥Ã¥ÈÎÏ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎUV¥«¥Ã¥ÈÀ®Ê¬¤òÍÏ¤«¤·ÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Î¥ª¥¤¥ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¾¯¤Ê¤¤¥ª¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤ÎUV¥«¥Ã¥ÈÀ®Ê¬¤òÊú¤¨¹þ¤àµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£¥ª¥¤¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú£²¡Û¥µ¥é¥µ¥éÁÇÈ©´¶¤ò⾧»þ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë¥ª¥¤¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥é¥µ¥é´¶¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡£¡¥¸¥§¥ëÆâ¤Î¥Ó¥¿¥ß¥óCÍ¶Æ³ÂÎ¡Ê¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ë¥°¥ë¥³¥·¥É¡Ë¤¬¿»Æ©¤·¡¢ÌÓ·ê¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¢Èé»éµÛÃå¤¹¤ë·ê¤òÁ´Êý°Ì¤Ë»ý¤Ä¹½Â¤¤ÎÈé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ì¡¼¥Ä¥³¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ë¤òÈ©¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¤³¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤Î3ÇÜ¤ÎÈé»é¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ÎÈ©¤Ç¤â¡¢Ä¹»þ´ÖÈé»é¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¡¢¥µ¥é¥µ¥éÁÇÈ©´¶¤¬Â³¤¯¡£
¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥ß¥¹¥¿¡¼¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤Ï¡¢SPF50¡Ü¡¢PA¡Ü¡Ü¡Ü¡Ü¤Ç¡¢»ç³°ÀþAÇÈ¤â»ç³°ÀþBÇÈ¤âËÉ¤°¡£¤Þ¤¿¡¢UVÂÑ¿åÀ¤Ï¡ú¡ú¤Ç¡¢²°³°¥×¡¼¥ë¤ä³¤¿åÍá¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤âÂÐ±þ²Ä¡£´é¤Ë¤âÂÎ¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°ÉÔÍ×¤ÇÍî¤È¤»¤ë¤Ê¤É»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤ËÆü¾Æ¤±¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤Éô°Ì¤Ï¡¢´é¡¢¼ó¡¢¼ê¤Î¹Ã¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë¡×¤Ï´é¡¦ÂÎ¤É¤Á¤é¤Ë¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£
¥ª¥ë¥Ó¥¹ ¥ß¥¹¥¿¡¼
¥É¥é¥¤¥¿¥Ã¥Á UV ¥¸¥§¥ë
¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§60g
Ê¸¡¿¶â»³ Ì÷¡¡²èÁüÄó¶¡¡¿¥ª¥ë¥Ó¥¹