¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¤Ç¡Ö¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ë¥¥ì¥¤¡×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¼ÂÎã½¸
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÆÃÀ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤à¤·¤í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¹¥¤¤Ë¤³¤½¹¥ÅÔ¹ç¡£¡ÖÃå¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ò¾å¾è¤»¤Ç¤¤ë¿·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤´Äó°Æ¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡×
¥Ù¡¼¥¸¥å¤è¤ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¹õ¤Û¤É·ø¶ì¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢´¥¤¤¤¿¼Á´¶¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤¢¤»¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¤Îµ¤³Ú¤µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢½Â¤¤¿§¤ß¤Î¸ú²Ì¤Ç¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬´°À®¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÂ¸µ¤ËÁÇÈ©¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¡¢µ¨Àá¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¡£
¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤á¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤Î³Ê¾å¤²¤ËÀ®¸ù
¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿JOSEPH¡Ê¥¸¥ç¥¼¥Õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¡¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Ä¡¿¥µ¥ä¥« ¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¡Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡¥Ç¥Ë¥à¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¡¿¥¦¥£¥à ¥¬¥¼¥Ã¥È¡Ê¥¦¥£¥à ¥¬¥¼¥Ã¥È ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡Ë¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¿CARIN¡ÊWTSROOM¡Ë¡¡¥Ð¥ó¥°¥ë¡¿¥µ¥¹¥¥¢¥Ç¥£¥Ä¡Ê¥Ï¥¦¥¹ ¥ª¥Ö ¥í¡¼¥¿¥¹ Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥°¡¿VASIC¡Ê¥ô¥¡¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ë¤Î¤Ë¤Æ¤Ã¤È¤êÁá¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¿§Íî¤Á¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤¢¤»¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥È¡¼¥ó¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢¿¿µÕ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤É¤¦¤·¤âÌµÍý¤Ê¤¯¤Ê¤¸¤à¡£¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê³«¤±¤ÆÈ´¤±´¶¤ò¡£
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡ßÇò¤Ã¤Ý¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Ç·Ú¤¯
¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿CLANE¡Ê¥¯¥é¥Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ë¥Ã¥È£Ô¡¿¥»¥Ô¥¨¡Ê¥³¥é¡¼¥¸¥å ¥¬¥ê¥ã¥ë¥À¥¬¥é¥ó¥Æ ¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹¡Ë¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¿Calvin Klein¡Ê¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¿¥¢¥Ó¥¹¥Æ¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¡¿¥ê¥å¡¼¥¯¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¥ó¥°¥ë¡¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ë¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¡Ãã¥Ð¥Ã¥°¡¿J¡õM DAVIDSON¡ÊJ¡õM ¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¥½¥ó ¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¡Ãã¥ß¥å¡¼¥ë¡¿GIABORGHINI¡Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥í¥¤¥È¡Ë
¥·¥ã¥Ä¥é¥¤¥¯¤ÊÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÇö·Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÆ±¿§¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤½¤¦¾åÉÊ¡£Á´ÂÎ¤¬¥»¥Ô¥¢¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇºà´¶¤Î·Ú¤µ¤âÍî¤ÁÃå¤¼«Á³¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¡£
(¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ)
¡ÚÁ´12¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¡Û¢ä¥ª¥·¥ã¥ì¤¬¾å¼ê¤¯¸«¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥¥ì¥¤¡×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¼ÂÎã½¸