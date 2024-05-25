¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤ÏÄêÈÖ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¹¤È´¤±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÈý¡õ¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¤³¤Î¥á¥¤¥¯¡¢¼Â¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤¹
¾å¤Î¤ª¼Ì¿¿¡¢¤³¤ì¤ÏµîÇ¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î2¤Ä¡Ä¼Â¤Ï¤â¤¦»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤Î¤«¡©¤³¤³¤«¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
»þÂåÃÙ¤ìÈý
ÈýÌÓ¤Ï¤ª´é¤Î°õ¾Ý¤Î8³ä¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈýÌÓ¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ª´éÁ´ÂÎ¤¬»þÂåÃÙ¤ì´¶ËþºÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Èý¤Î³ÑÅÙ¤Ç´¶¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Èý¤ÎÂÀ¤µ¤ÇÇ¯Îð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Èý¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¤½¤Î¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Âå¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¤È»×¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤²¤µ¤Ç¤Ê¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ÈýÌÓ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚNGÈýÌÓ¡¡Û
ÌÓÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Èý¤¬¤ªÈ©¤Ë¤Ú¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÓÎ®¤ì¤ò¤È¤Ë¤«¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÓ¤ò¤ªÈ©¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤âÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤¬º£¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¡ÚNGÈýÌÓ¢¡Û
Ê¿¹ÔÈý¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¬¤Ã¤Ä¤êÊ¿¹Ô¤¹¤®¤ëÈý¤Ï¤â¤¦Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¿¹ÔÈý¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ê¿¹ÔÈý¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èý¤Î²¼Â¦¤¬°ìÄ¾Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¿¹ÔÈý¤Ïº£¤ä¤ë¤È¥À¥µ¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸Ê¿¹ÔÈý¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥Á¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê¿¹Ô¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¤è¡£
»þÂåÃÙ¤ì¥¢¥¤¥á¥¤¥¯
¤³¤Á¤é¤Î¤ª¼Ì¿¿¤ÏµîÇ¯¤Î²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ë¹õ¤Ç°ú¤Äù¤á¡¢¤µ¤é¤ËÎ³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥é¥á¤Ç²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¸÷¤òÆþ¤ì¤ë¥á¥¤¥¯¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤â¤¦½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¡¢º¬¸µ¤«¤éÇ´Ëì¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂÀ¤á¤ÎÂ«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é½ª¤ï¤ê¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Ï¡¢¾å¤Þ¤ÄÌÓ¤ÏÂÀ¤á¤ÎÂ«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¡¢²¼¤Þ¤ÄÌÓ¤ËÀÖ¤ß¶¯¤á¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¥¹¥«¥é¤ò¤Î¤»¡¢
ÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤ò½À¤é¤«¤¯¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤â½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â«´¶¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Á³¤Ë¸«¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤Î¤¬¡ý¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò½Ð¤¹¤è¤ê¼«¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¤³¤ÎÄ¹¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤ÊÄ¹¤µ¤ò¤À¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¹¤È´¤±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÈý¡õ¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
°Õ³°¤È¤Þ¤À¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¤È´¤±¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª