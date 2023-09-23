え…食べるしかないじゃん！【ローソン】新作がっつりグルメ5選
『ローソン』新作がっつりグルメをご紹介！今週は「ベーコンチーズ×たまごバーガー」や「大盛 厚切りベーコンのナポリタン」、などが登場！
【ローソン】新作がっつりグルメ5選
ベーコンチーズ×たまごバーガー
たまごとチーズ、ベーコンを楽しむオーロラソース仕立てのバーガー。
《発売日》9月19日（火）以降順次発売
《価格》397円（ローソン標準価格・税込）
《カロリー》430kcal
《アレルギー情報》特定原材料7品目 卵、乳成分、小麦
牛カルビ×たまごバーガー
たまごと、醤油とにんにくのきいた牛カルビとパティで楽しむバーガー。
《発売日》9月19日（火）以降順次発売
《価格》430円（ローソン標準価格・税込）
《カロリー》387kcal
《アレルギー情報》特定原材料7品目 卵、乳成分、小麦
大盛 厚切りベーコンのナポリタン
厚切りベーコンがインパクト大！食欲をそそる大盛ナポリタン。
《発売日》9月19日（火）以降順次発売
《価格》559円（ローソン標準価格・税込）
《カロリー》706kcal
《アレルギー情報》特定原材料7品目 卵、乳成分、小麦
※沖縄地域のローソンでは取り扱いなし
生パスタカルボナーラ(北海道産牛乳)
北海道産牛乳と卵黄で仕上げたコクのあるソースと本格生パスタ。
《発売日》9月19日（火）以降順次発売
《価格》497円（ローソン標準価格・税込）
《カロリー》542kcal
《アレルギー情報》特定原材料7品目 卵、乳成分、小麦
濃厚ソースを味わう！ 海老グラタン 〜北海道産生クリーム使用〜
こだわりの牛乳と北海道産生クリームを使用し、コクのある濃厚なホワイトソースに仕上げている。
《発売日》9月19日（火）以降順次発売
《価格》497円（ローソン標準価格・税込）
《カロリー》347kcal
がっつり食べるって幸せ♡
『ローソン』の新作がっつりグルメ、間違いない美味しさ…！今週はボリューミーなメニューでスタミナつけよ！Information
『ローソン』新商品
《発売日》2023年9月19日（火）以降順次発売
※写真はイメージ
※店舗、地域により取扱いのない場合あり
※地域により予告なく販売終了になる場合あり
※ローソン標準価格とはローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価のこと