¤ªÊ¢¤Î±ú¤Þ¤»¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¡£Â³¤±¤ë¤Û¤É¡Ú¹ø¼þ¤ê¤¬¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡Û´ÊÃ±½¬´·
¿©À¸³è¤ÎÍð¤ì¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤Ç¡¢µ¤¤Å¤¯¤È¤ªÊ¢¤¬¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ìÔÆù¤ÎÉÕ¤¤ä¤¹¤¤¹ø¼þ¤ê¤À¤«¤é¤³¤½Æüº¢¤«¤é¤Î°ú¤Äù¤á¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¬´·¤ËºÎ¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Î±ú¤Þ¤»¤Ë¹â¤¤¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥Ê¡¼¥¦゙¥¡¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
🌼¸úÎ¨ÎÉ¤¯´è¸Ç¤ÊìÔÆù¤ò°ú¤Äù¤á¡££±Æü£±¥»¥Ã¥È¡Ú¹ø¼þ¤ê¤Ë¤¯¤Ó¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Û´ÊÃ±½¬´·
¥Ê¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¡¼¥µ¥Ê
ÂÎ¤òV¤Î»ú¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¹ø¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ÂÎ´´¤äÁ°¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤Î¶¯²½¤âÆ±»þ¤Ë³ð¤¦¤Î¤Ç¡¢Âå¼ÕUP¤äÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¤Ë¤â¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£±¡Ë¾²¤ËÂÎ°éºÂ¤ê¤ò¤·¤ÆÎ¾ÏÓ¤ÇÎ¾µÓ¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÊú¤¨¡¢¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤¿¤Þ¤ÞÎ¾µÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯
¡Ê£²¡ËÎ¾ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊ¢¶Ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê30ÉÃ´Ö¥¡¼¥×¤¹¤ë
¡Ê£³¡Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎ¾ÏÓ¤ÈÎ¾µÓ¤ò²¼¤í¤·¤ÆÃ¦ÎÏ¤¹¤ë
¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥¡¼¥×»þ¤Ë¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ø¼þ¤ê¤Î½ÀÆðÀ¤¬Áý¤·¡¢·ì¹ÔÂ¥¿Ê¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤â¤â¤Î°ú¤Äù¤á¤â³ð¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹ø¼þ¤ê¤ò¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¤¼¤ÒËèÆü¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤È¤·¤ÆºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä