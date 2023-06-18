¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡ÖÇò»æ¡×¡£ÍÌ¾¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹¼ç¤¬Ì¥¤»¤ë¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤ÎÀ¤³¦¤È°ì´ü°ì²ñ¤Î¸¸¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤È¤Ï¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ª¼è¤ê´ó¤»ÀìÌç¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤ªÅ¹¤¬¡£¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÇò»æ¡×¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¸³«¤Î¤è¤¦¤ËËè²ó³«ºÅ¾ì½ê¤â¡¢¥á¥Ë¥åー¤â°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇò»æ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ëè²ó°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤È¥¹¥¤ー¥Ä¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Å¹¼ç¤ÎÂç·§¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£¿·¤·¤¤¥«¥Õ¥§¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¶¶¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤Å¹¡ÖCAFE ´¡/CAFE KAYU¡×ÊÄÅ¹¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê¡ÖÇò»æ¡×
º£²ó¼èºà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼èºàÆü¤Ë¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ´Ö¼Ú¤ê¤µ¤ì¤¿À¶À¡Çò²Ï¤Î¥·¥§¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¡£¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤Î¡ÖÇò»æ¡×¤Ï¡¢¿·¶¶¡¦Æâ¹¬Ä®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Íµ¤Å¹¡ÖCAFE ´¡/CAFE KAYU¡×¤ÎÅ¹¼ç¡¢Âç·§¤µ¤ó¤¬³«¤¤¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£ÊõÀÐÈ¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ê¥ó¤¬SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇò»æ¡×¤È¤·¤Æ2022Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤ÏInstagram¤Ë¤Æ³«Å¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä»þ´ÖÂÓ¡¢¤Þ¤¿Ëè²óÊÑ¤ï¤ë³«ºÅ¾ì½ê¡¢¤½¤·¤ÆËè²óÊÑ¤ï¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÍ½Ìó°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÀÊ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Õ¥êー¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Âç·§¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡ÖÇò»æ¡×¡©¡¡¹þ¤á¤é¤ì¤¿°ÕÌ£
Âç·§¤µ¤ó¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢Á°¤Î¤ªÅ¹¤ò¥«¥Õ¥§´¡¤òOPEN¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÄÌ¤ê¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨º£¤Ï¤³¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤¬¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇË°¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¥á¥Ë¥åー¤â¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¸ÇÄê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØÇò»æ¡Ù¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¿§¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ëä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ÇÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤â¤È¤â¤ÈºÇ½é¤Ï¡Ö¡×¤¬Å¹Ì¾¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢º£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿¥Ç¥¶ー¥È
¥á¥Ë¥åー¤ÏÂç·§¤µ¤ó¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡¢»î¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤â¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¼èºà¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï¥àー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥ó¤ò¤°¤Ã¤È²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥êー¤Î¥½ー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤â¡»¡£
¤½¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥Õ¥§¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¤¬¾è¤Ã¤«¤ê¡¢¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¤Î¹½À®¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤â¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¡Ö±Ç¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡¢Âç·§¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¥Ç¥¶ー¥È¡£¤½¤Î¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤ÏÂç·§¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÀ¤³¦¤Ø
Å¹¼ç¤ÎÂç·§¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Â´¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ø¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢4～5Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢¶È³¦Å¾¿¦¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é°ã¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ØÅ¾¿¦¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥³ー¥Òー¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¡£
Âç·§¤µ¤ó¡ÖÀ¶À¡Çò²Ï¤Î¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¥³ー¥Òー¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ßäÀù½ê¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤«¤é¥³ー¥Òー¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤ä¥é¥Æ¤âÊÙ¶¯¡£¤½¤Î¸å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅ¹¤òÅÏ¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±ー¥¾Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢Æü¡¹¤ª²Û»Ò¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î»þ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¤Æ¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¥±ー¥¤¬SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î»þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡×
¼èºàÃæ¤âÀ¨¤¯¿ÆÀÚ¤ÇÍ¥¤·¤¤Âç·§¤µ¤ó¡£¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¡£¤³¤ì¤«¤é¡ÖÇò»æ¡×¤ÏÂç·§¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¿§¡¹¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À¨¤¯µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤ÏËè²ó°ã¤¨¤É¡¢¤¼¤ÒÂç·§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
About Shop
Çò»æ
¸ø¼°instagram
Photo&Writing¡¿Cream Taro