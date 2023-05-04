Ï·¤±¸«¤¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¼é¤Ã¤Æ¡ª¡ÖÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¡×3Áª
¡ÎÞÂÞ¶¯Ä´¥á¥¤¥¯
ÌÜ¤òÂç¤¤¯°õ¾ÝÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¡£ÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤ÎÊýË¡¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ã¤«¤êÎÞÂÞ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÊýË¡¤òÂç¿Í¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬Çº¤ß¤¬¤Á¤Ê¥¯¥Þ¤ä¤¿¤ë¤ß¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÎÞÂÞ¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢È©¤Ê¤¸¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÞÂÞ¤Î±Æ¤òÉÁ¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥°¥ì¡¼¥¸¥å¤Ê¤É¤Î±Æ¿§¤è¤ê¤â¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤ÎÊý¤¬¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤À¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±Æ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎÞÂÞ¤ò¤×¤Ã¤¯¤ê¸«¤»¤è¤¦¤È¥é¥á¤ò¹ÈÏ°Ï¤ËÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤Ë¤Ï»÷¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥á¤Ï¹õÌÜ¤Î²¼¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÎÞÂÞ¤Ë¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó
ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤è¤¦¤È¤Ä¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤ËÂÀ¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Æó½ÅÉý¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Þ¤Ä¤²¤âÆ±²½¤·¤ÆÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤ÎÌÜ¸µ¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤²¤È¤Þ¤Ä¤²¤Î´Ö¤ò¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËä¤á¤Æ¡¢ÌÜ¿¬¤Ë¤Î¤ß¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æó½ÅÉý¤ä¤Þ¤Ä¤²¤ÎÂ¸ºß´¶¤âÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ÎØ³Ô¤Ï¤Ã¤¤ê¥ê¥Ã¥×
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¿°¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎØ³Ô¤â¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¿°¤Î·Á¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎØ³Ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¸ý¹È¤òÅÉ¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎØ³Ô¤ò¼è¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥×¥á¥¤¥¯¤Ï¾¯¤·¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¯Îð¤è¤ê¤â¾å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¥ê¥Ã¥×¤ÎÎØ³Ô¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼è¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¿°¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¸º¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤â¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÎØ³Ô¤òÉÁ¤¤¿¤¤Êý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î¿°¤Î¿§¤Ë¶á¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥ê¥Ã¥×¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤ÆÃæ¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¸å¡¢¸ý¹È¤ò¾å¤«¤é½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ø¤äÌÊËÀ¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Ü¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥×¤¬Éâ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¿°¤Î·Á¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Ï·¤±¸«¤¨¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¥á¥¤¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤ËÂç¤¤¯º¹¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÉáÃÊ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡