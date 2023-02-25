¥æ¥Ë¥¯¥íU¤Î¿·ºî¥»¡¼¥¿¡¼¤ò¶ÛµÞ¥ì¥Ý¡ª¡Ö¹âµé´¶¤¢¤ë¡×¡ÖÍî¤Á´¶¤¬ÁÇÅ¨¡×¤ÏËÜÅö¤«¡©
¥×¥Á¥×¥é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¾å¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥í¡×¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢2023Ç¯2·î¸½ºß¡Ö¹â¸«¤¨¤¹¤ë¡×¡ÖÍî¤Á´¶¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÃå¤ä¤»¤·¤Æ¤ß¤¨¤ë¡×¡Ö¸÷Âô¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó°¦¹¥²È¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆü¡¹¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¡ÖUniqlo U¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í ¥æ¡¼¡Ë¡×¤ÇÃíÌÜ¤Î¡Ö¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤¬Ì¥ÎÏ
É®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖV¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡ÊÄ¹Âµ¡Ë¡×¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ë»áÎ¨¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¡¼¥à¤¬ÆÏ¤±¤ëÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥ó¡ÖUniqlo U¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í ¥æ¡¼¡Ë¡×¤«¤é2023Ç¯2·î10Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢2023Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ê¥Ö¥»¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥µ¥¤¥º¤ÏXS¡ÁXXL¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¡Ë¡£¿ÈÄ¹160Ñ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎM¥µ¥¤¥º¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï3990±ß¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤Ç¡¢¤ä¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥×¥Á¥×¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¿¼¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤ß¤»¡¢½÷À¤é¤·¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£V¥Í¥Ã¥¯¤ÎÉý¤Ï¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¹¤®¤Æº¤¤ë´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âµ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥ê¥Ö»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
Çö¤¹¤®¤â¸ü¤¹¤®¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î½Õ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç
¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢¥í¥´T¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÍÄ¤¯¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥Ã¥°¤È·¤¤Ï¹õ¥ì¥¶¡¼¤òÁª¤Ó¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ì¥¤¤á¥³¡¼¥Ç
V¥Í¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢²ÚÔú¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢¥Ñ¥¤¥½¥óÊÁ¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥µ¥à¥³¡¼¥Ç
¥·¥ã¥Ä¤È¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç³ð¤¨¤ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âµ¸ý¤ä¿þ¤«¤é¤â¥·¥ã¥Ä¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Ñ¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£ÃÎÅª¤Ç¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤È¤á¡Ë
Uniqlo U¡ÖV¥Í¥Ã¥¯¥»¡¼¥¿¡¼¡ÊÄ¹Âµ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹ç¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ë¤â¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ëËüÇ½¥Ë¥Ã¥È¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢3990±ß¤Î¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÉ®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ë
ÌÚÂ¼Ëã°á»Ò
½µ¤Ë1²ó¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ËÄÌ¤¦¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó°¦¹¥²È¡£¤Õ¤À¤ó¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¼çÉØ¡£¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¥³¡¼¥Ç¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëInstagram¡Ê¡÷kim.maiko¡Ë¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô1.5Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£