ÍÆ´ï¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÊ¸¶ç¤Ê¤·¡ª¥³¥¹¥È¥³¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥ê¥ó¥´¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×ÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¸¤Þ¤ì¤Î²ñ°÷À©¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¡¢åºÎï¤Ê¿§Ì£¤ÎÆ«´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ê¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂçÀµ²ò¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ç¤â¾ÃÈñ¤·¤ä¤¹¤¤
´ØÅì¸©Æâ¤Î¥³¥¹¥È¥³¤ÎÎäÂ¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥·¥Ê¥â¥ó¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ê¸¶»º¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÓ¸é¤Î¾Æ¤²Û»Ò¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸·Áª¤·¤¿¥ê¥ó¥´¤ò¥¥ã¥é¥á¥é¥¤¥º¤·¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤òÄø¤è¤¯¸ú¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
1¸Ä¤¢¤¿¤ê110g¡£²Á³Ê¤Ï4¸ÄÆþ¤ê¤Ç1228±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Ëµ¢¤êÈ¢¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÍÆ´ï¤¬4¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆ´ï¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌóÄ¾·Â9cm¡¢¹â¤µ4Ñ¤Ç¤¹¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡£
¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ï¡¢¥Õ¥¿¤ò³°¤·¡¢¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Þ¤¿¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ö¥óÄ´Íý¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç60ÉÃ²ÃÇ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÇ®¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢Àè¤Û¤É¤è¤ê¤â¾å¤ÎÉôÊ¬¤Ë¿§Ì£¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
1Ê¬¤Û¤ÉÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤ÎÃæ¿È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£³¤³°À½ÉÊ¤ÈÊ¹¤¯¤È´Å¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤Ç¡¢»ÀÌ£¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥Ê¥â¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥ÄÇþ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤â¡ý¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥³¥í¾õ¤Î¥ê¥ó¥´¤¬¥´¥í¥´¥í¤È¤·¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎä¤¿¤¤¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ÂçÍ¥¾¡¡£´Å¤¤¥¢¥¤¥¹¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ê¥ó¥´¡¢¤½¤·¤Æ²¹¡ßÎä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ëº®¤¼¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï
¡ÖÆ«´ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤É÷¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×
¡ÖÍÆ´ï¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÆÍøÍÑ½ÐÍè¤ë¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¥³¥³¥Ã¥È»®¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ°ì¤Ä300±ß¤È¤«¤ªÆÀ²á¤®¤«¡×
¡ÖÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥È¥³¤Î¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏÂç¤¤¹¤®¤º¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤â2½µ´Ö°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿Í¤Ç¤â¾ÃÈñ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆ´ï¤â²Ä°¦¤¯Àö¤Ã¤Æ¤Þ¤¿»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª