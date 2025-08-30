¤½¤ì±éµ»¤À¤í¡©¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤Î¡Ö¤«¼å¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
Èà»á¤Ë´Å¤¨¤¿¤¤¤È¤¤äÍê¤ß»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢¡Ö¤«¼å¤¤¥Õ¥ê¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¤¡ª¡×¤Èº²ÃÀ¤ò¸«È´¤«¤ì¤Æ¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ82Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¤½¤ì±éµ»¤À¤í¡©¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÈà½÷¤Î¡Ø¤«¼å¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î½Å¤¯¤Æ»ý¤Æ¤Ê¡¼¤¤¡×¤È¿Í¤ÎÏÓÎÏ¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤¹¤ë
¡Öµï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¤Ç¥¸¥ç¥Ã¥¤È¤«±¿¤ó¤Ç¤ëÈà½÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¾éÃÌ¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖºÙÏÓ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤Ð½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï½÷¤Î»Ò°·¤¤¤·¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Á¤¤¤ÁÂç¤²¤µ¤ËÍî¤Á¹þ¤à
¡Ö²¶¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤É¤³¤í¤«Æ¨¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Èà»á¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤µ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¡Ö½Å¤¤½÷¡×¤À¤È·ù¤¬¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½Â¡¹°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤¹¤°¥á¥½¥á¥½¤¹¤ë
¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¸À¤ï¤º¤Ë¤¿¤Àµã¤«¤ì¤ë¤È¡¢ËÜµ¤¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ýÏÀ¤ÎºÇÃæ¤ËÎÞ¤òÉð´ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ËÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤ÆÏÀÍýÅª¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¾ùÊâ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¼ä¤·¤¤¤«¤éº£¤¹¤°²ñ¤¤¤Ë¤¤Æ¡×¤ÈÇ¤Ê¤ÇÀ¼¤ÇÌµÍý¤ò¶¯¤¤¤ë
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÉÑÈË¤À¤È¥¦¥¶¤¤¡Ä¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤âÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È¡¢¼¡Âè¤ËÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼Ù¸±¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤òÊü´þ¤¹¤ë
¡Ö²¶¤ò¾è¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤ß¤¨¤ß¤¨¤À¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¼º¤»¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯Èà»á¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î¡ÖÍê¤é¤ì¤¿¤¤´êË¾¡×¤Ï»É·ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¸¤¯Íê¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö»ä¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë
¡ÖÆ¨¤²¤¿¤é¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤à¤·¤íÈà½÷¤Ë¤ä¤é¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶ì¼ê¡×¤ò½â¤ËÌñ²ð»ö¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢È¿·â¤ò¿©¤é¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¸¬µõ¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¡¢ÌµÍý¶¯¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö¤Þ¤¿ÀèÇÚ¤ËâË¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤ÆÎå¤Þ¤·¤òµá¤á¤ë
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÉÔËþ¤Ð¤«¤êÏ³¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¤é¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ë¥Õ¥ê¤Ç¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¿¦¾ì¤Ç·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Èà»á¤Ë°Ö¤á¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ú°ã¤¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò·è°Æ¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤è¡ª¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Ç®¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ÆÆ±¾ð¤òÍ¶¤¦
¡Ö¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤ËÌ¯¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤µ¤«²¾ÉÂ¡©¤Ã¤Æ²ø¤·¤à¤«¤â¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢É÷¼Ù¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÈà»á¤Î¿´ÇÛ¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤â¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡ÖµÓ¤¬ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÈÃ»µ÷Î¥¤Ç¤â¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ê¤¿¤¬¤ë
¡Ö»¶¡¹Çã¤¤Êª¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤È¤«¤À¤È¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤À¤í¡Ä¤È»×¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤Ê¸À¤¤Áð¤À¤È¡¢Í×Ë¾¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤´¤á¤ó¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¤«¤ï¤¤¤²¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¼å¤µ¡×¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´Å¤¨¤¿¤ê¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2015Ç¯10·î7Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç
ÂÐ¾Ý¡§¹ç·×82Ì¾¡Ê10Âå¡¢20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡Ë
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
