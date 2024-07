音楽ストリーミングサービスのSpotifyは、2021年2月にロスレスオーディオに対応した「Spotify HiFi」を提供すると発表しました。記事作成時点でSpotify HiFiは提供されていませんが、同社のダニエル・エクCEOが既存のSpotifyよりも高性能なサービスを開発中であると発言しており、ついにSpotify HiFiが登場することとなるのではと期待されています。

Spotify CEO confirms a ‘deluxe’ version with hi-fi audio is coming soon - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/7/23/24204520/spotify-ceo-hifi-audio-deluxe-plan-confirmedSpotify CEO says company is in 'early days' of hi-fi audio plans | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/23/spotify-ceo-says-company-is-in-early-days-of-hi-fi-audio-plans/Spotify confirms an even more expensive 'Deluxe' plan is in the works - Android Authorityhttps://www.androidauthority.com/spotify-deluxe-plan-3463639/2024年7月24日、Spotifyは2024年第2四半期の決算を発表しました。これによると2024年第2四半期(4〜6月)におけるSpotifyの売上高は前年同期比で20%増の38億1000万ユーロ(約6400億円)、営業利益は前年同期比で8%増の2億6600万ユーロ(約450億円)、有料会員数は前年同期比で12%増の2億4600万人、月間アクティブユーザー数は前年同期比で14%増の6億2600万人です。2024年第2四半期の決算報告の中で、エクCEOは既存の有料プランの中で最も高価なSpotify Premiumよりも優れたプランを開発中であることを明かしました。ただし、同サービスがいつ利用可能になるかなどの、詳細については明かしていません。Spotifyの既存のプランは広告ありで月額無料の「Spotify Freeプラン」と、月額980円で広告なしの「Spotify Premiumプラン」の2つのみ。エクCEOはこの新サービスについて、「我々の計画は、Spotifyのはるかに優れたバージョンを提供することです」「現在のSpotify Premiumよりも5ドル(約780円)ほど高い価格設定となります。おそらく17〜18ドル(約2600〜2800円)程度の価格帯になりますが、Spotifyの通常版が持つすべての利点を備えたいわゆるSpotifyのデラッ​​クス版となります。はるかに多くのコントロール、全体的にはるかに高い品質、そしてまだ話せる準備ができていない他の機能も備えることとなります」と語りました。なお、Spotifyが既存のプランよりも高価で高性能な有料プランを計画していることは度々報じられています。2024年2月にはロスレス音源に対応したより高性能なプランの名称が、「Spotify Supremium」になると報じられました。Spotifyのロスレス音源ストリーミングはより高価な有料プラン「Spotify Supremium」で提供される可能性 - GIGAZINESpotifyがロスレスオーディオに対応したより高価なプランとして「Spotify HiFi」を発表したのは2021年2月のこと。これに対して、競合サービスであるAmazon Musicは2019年にロスレスオーディオに対応しており、Apple Musicは2021年からロスレスオーディオの配信をスタートしています。AmazonやAppleといったSpotifyの競合は、音楽ストリーミング以外に複数の事業を展開しているため、「音楽ストリーミングサービスにおいてより積極的な価格設定が可能になる」とテクノロジーメディアのThe Vergeは指摘。一方、Spotifyは音楽ストリーミングサービスがメインの事業であるため、AppleやAmazonのような価格設定は難しいという事情があります。しかし、エクCEOは「2億4600万人の有料会員の中には、Spotifyのより優れたバージョンを望んでいる人がかなりの数います。彼らは熱心な音楽ファンで、主にSpotifyの使い方やSpotifyにある音楽機能のさらなる柔軟性を求めています」と語り、より高性能なサービスを提供する準備が整ったと説明しています。