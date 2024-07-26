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Combating Financial Sextortion Scams From Nigeria | Meta
https://about.fb.com/news/2024/07/combating-financial-sextortion-scams-from-nigeria/
Meta Removes 63,000 Accounts in Nigeria Linked to Sextortion Scammers - Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-24/meta-removes-63-000-accounts-linked-to-sextortion-scammers
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