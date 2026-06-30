夏は冷房による脚の冷えや、長時間のデスクワーク、立ち仕事によるむくみ、旅行や移動で同じ姿勢が続くことによるだるさなど、脚の悩みが増えやすい季節です。そんな夏ならではの不快感には、シーンに合わせて選べるスリムウォークがおすすめ。着圧設計で毎日の脚ケアをサポートし、オフィスやお出かけ、自宅でのリラックスタイムまで快適に過ごせます。今回はデイリーに使用できるものをメインにご