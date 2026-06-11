リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなどのオリジナルキャラクターを生み出しているサンエックス株式会社は、2026年7月1日(水)〜9月27日(日)に日本科学未来館で開催される特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに「すみっコぐらし」が就任したことを発表した。【写真】南極観測隊の防寒服をまとった「すみっコ」たちがかわいすぎる...！2026年7月から開催の日本科学未来館の特別展「大南極展」の公式応援キャラクターに「