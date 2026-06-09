株式会社宝島社は、2025大阪・関西万博の公式ライセンス商品「マイドオオキニ缶」とコラボレーションしたTJ MOOK「ミャクミャク文具缶BOOK」(3290円)を2026年6月3日より発売。すでに重版が決定し、宝島社公式通販サイトでは現在8月下旬入荷分の予約を受け付け中だ。【画像】「ミャクミャク文具缶BOOK」の内容を見る「ミャクミャク文具缶BOOK」■「マイドオオキニ缶」とのコラボ商品「マイドオオキニ缶」は、太陽ノ塔洋菓子店が手が