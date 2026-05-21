豪邸でバイトをしている友人に、一緒に過ごそうと誘われる【漫画】本編を読む夜11時になったら、和室に散らばった無数のおもちゃを立て、扇風機を「強」で首振りに設定する。そして、朝7時まで決して扉を開けてはならない――。2026年5月現在、SNSで「怖すぎて鳥肌が止まらない」と1.2万超の「いいね」を集めているのが、大家(@ksyjkysk)さんの漫画『扇風機の家』だ。本作は、著作権フリーの怪談ツイキャス「禍話禍ちゃんねる 百怪