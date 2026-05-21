消灯後の「好きな人教え合おうぜ」。本来ならここから話が盛り上がるはずなのだが…!?【漫画】本編を読む修学旅行の夜といえば、消灯後にこっそり始まる恋バナタイム。「好きな人教え合おうぜ!!」という流れを経験した人も多いのではないだろうか。そんな“あるある”を独特のテンポとシュールな空気感で描いたのが、伊東さん(@ito_44_3)による「ドライなクラスメイト」だ。Xでは4.1万いいねを集め、「わかる」「懐かしい」と話題