ランニングやウォーキングを通じて植樹につなげる、アシックスのグローバル環境保全プログラム「Run for Reforestation Challenge 2026」。2023年からスタートしたこの取り組みは、体を動かすことをきっかけに地球環境について考えるアクションとして、世界中に広がっている。【写真】宇田秀生選手、保田明日美選手らトップアスリートと参加者がともに走る様子そんななか、日本独自のアクションとして、2026年4月11日に沖縄・石垣