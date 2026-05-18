現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く『郵便屋が集めた奇談』は、郵便配達員たちが実際に経験した不思議な話や恐ろしい体験を漫画化したシリーズだ。今回紹介する『開かないポスト』では、何気ない配達業務の裏に潜んでいた“怪異より怖い現実”が描かれている。【漫画】本編を読む■どうしても開かないドアポストI支店で働くKさんは、その日クリックポストの配達をしていた。しかし、ある部屋のドアポストだけがなぜ