全国的に盛り上がりを見せるコーヒーシーン。飲食店という枠を超え、さまざまなライフスタイルやカルチャーと溶け合っている。なかでも関東エリアは伝統的な喫茶店から最先端のカフェまで、さまざまなスタイルの店が共存する、まさに日本のコーヒー文化の中心地。【写真】「よみせ通り」の一角。満月の日は23時までの夜営業を行う※詳細は公式Instagramを確認東京をはじめ、関東近郊にある注目店を紹介する当連載。焙煎士や店主た