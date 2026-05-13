母乳育児にこだわり、ミルクを頑なに拒否する母親。看護師たちのアドバイスは届くのか…？【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが好きで、現在は漫画家として活動しているアヤ(@aokitajimaru)さん。看護師・看護学生向けWEBメディア「ナース専科」では、看護師の実体験をもとにした漫画を連載している。今回はその中から、「愛情なのかネグレクトなのか」を紹介。母乳育児への強いこだわりから、赤ちゃんに十分な栄養を与えら