現金派先輩が端数切り上げ多めに払う姿【漫画】本編を読む→現金派とキャッシュレス派がいる飲み会、割り勘どうする？仕事帰りの一杯。会計をスマートにキャッシュレスで済ませてくれた後輩。しかし、いざ割り勘となったとき、財布に小銭しかない「現金派」の先輩はどう振る舞うべきか――。2021年の退職を機に漫画投稿を始め、30年間の会社員経験をユーモアたっぷりに描くやぎ公(@yagi_kou_)さんの『ネコ谷さんは会社員』が、現代